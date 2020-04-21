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В МОЗ предлагают продлить карантин до 12 мая

Комментариев: 1
Но планируется смягчить некоторые меры.
МОЗ предлагает продлить карантин до 12 мая
МОЗ предлагает продлить карантин до 12 мая
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Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что будет предлагать продлить карантин до 12 мая. 

«На ближайшее заседание правительства будем выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь», — пояснил он.

Степанов рассказал, что планируют разрешить прогулки в парках и посещение библиотек и музеев. 

В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты“, - заявил Степанов.

О том, что необходимо продлить карантин говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль. 

Напомним, что число случаев в Украине выросло до 6125. За последние сутки подтверждены 415 новых случаев заболевания. Всего в стране 161 летальный исход, а 367 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали о вакцине против коронавирус. 

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Теги: коронавирус, МОЗ, карантин
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  21.04.2020, 11:44
Оценка:  -1
гость
А я вчера обосрался в форе. Думал потерплю,но на кассе обосрался. В предбаннике,где шукафы для хранения снял штаны, вытряхнул говно. Стыдно было,но щас уже не очень. Просто в ту форму пока не буду ходить,пока свежи воспоминания. Да и вонь ещё свежа,говно я не убрал
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