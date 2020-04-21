В МОЗ предлагают продлить карантин до 12 мая

Но планируется смягчить некоторые меры.

Читай также: Как оставаться энергичной и здоровой на карантине

Глава Минздрава Максим Степанов на брифинге заявил, что будет предлагать продлить карантин до 12 мая.

«На ближайшее заседание правительства будем выносить постановление о продлении действия карантина. Продолжать мы собираемся до 12 мая. Это вызвано нашим уровнем заболеваемости и опасностью, которую несет коронавирусная болезнь», — пояснил он.

Степанов рассказал, что планируют разрешить прогулки в парках и посещение библиотек и музеев.

В то же время, Минздрав будет предлагать смягчения карантинных мер. Например, прогулки в парках. Но эти прогулки будут четко ограничены по количеству лиц, в отношении средств индивидуальной защиты“, - заявил Степанов.

О том, что необходимо продлить карантин говорил и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Напомним, что число случаев в Украине выросло до 6125. За последние сутки подтверждены 415 новых случаев заболевания. Всего в стране 161 летальный исход, а 367 пациентов выздоровели.

Ранее мы писали о вакцине против коронавирус.