В некоторых случаях холодная среда вредна для пищи.

Читай также: Полезные свойства меда

После возвращения из продуктового магазина мы помещаем большинство продуктов в холодильник, чтобы они хранились дольше. Ведь хранения продуктов питания чрезвычайно важно, особенно сейчас, в непростое время, когда мы реже выходим в магазин. Но не все продукты должны храниться в холодильнике. Многие из них не только бесполезно займут там место, но потеряют свой вкус и внешний вид, снизится их пищевая ценность и уменьшится срок хранения. Диетолог Светлана Фус рассказала, какие продукты не нужно хранить в холодильнике.

В холодильнике можно не хранить:

Картошку .Картофельный крахмал превращается в сахар при низких температурах - вот почему картофель теряет вкус и становится слаще. Кроме того, вода в картофеле под воздействием низкой температуры меняет свой объем, что делает овощ мягким и, как правило, плохо пригодным для употребления в пищу.



Диетолог рассказала, какие продукты не нужно хранить в холодильнике pinterest.com

Чеснок и лук гниют, когда не обеспечено им адекватную циркуляцию воздуха и влажность.



Морковь и буряк. Овощи, которые начинают гнить гораздо быстрее при хранении в холодильнике.

Помидоры . Если их хранить в холодильнике, то быстро теряют вкус и становятся водянистыми.



Огурцы. Они становятся мягкими при более низких температурах. Огурцы любят тепло, то же самое относится к их хранению.



Как хранить овощи?

Овощи, как правило, любят сухие, затемненные места с хорошей циркуляцией воздуха. Хорошо подойдет деревянный ящик. При этом следует помнить, что такие овощи, как картофель, помидоры или перец, лучше хранить отдельно друг от друга. Это потому, что произведенный овощами этилен ускоряет созревание фруктов и овощей, находящихся поблизости.



Диетолог рассказала, какие продукты не нужно хранить в холодильнике pinterest.com

Как хранить фрукты?

Читай также: Как оставаться энергичной и здоровой на карантине

Кладем в холодильник только спелые и скоропортящиеся - мягкие авокадо, манго, груши, сливы или абрикосы. Так мы получим несколько дополнительных дней для их потребления.

Банан - плод, который созревает при температуре 15-20 градусов. Поэтому, если вы купили их зелеными, не храните их в холодильнике. Спелые бананы также не следует помещать туда, так как при более низких температурах их кожура темнеет быстрее.



Персики, киви, абрикосы, манго, гранаты - как в случае с бананами, это фрукты, созревают в холодильнике.

Цитрусовые . Все цитрусовые лучше всего хранить при температуре выше 0 ° C. Более того, высокая влажность может привести к их гниению. Также имейте в виду, что лимоны и лайм очень легко и быстро впитывают запахи из окружающей среды. Их можно положить в холодильник, чтобы замедлить процесс их созревания, однако ненадолго.



Как хранить? Плоды лучше всего хранить при комнатной температуре. Главное - обеспечить им адекватную циркуляцию воздуха. Бананы, груши, абрикосы, киви, манго, сливы и персики производят этилен, поэтому их следует хранить отдельно.



Диетолог рассказала, какие продукты не нужно хранить в холодильнике pinterest.com

Читай также: Сурья намаскар: комплекс утренних упражнений от инструктора по йоге

Шоколад. При низких температурах шоколад покрывается белым налетом, который появляется через кристаллизацию сахара. Кроме того, шоколад быстро впитывает запахи, и наверное, никто не захочет, чтобы шоколад имел запах мяса.

Мед. Низкая температура приведет к тому, что мед начнет кристаллизоваться. Большое преимущество натурального меда в том, что он не портится при комнатной температуре. Поэтому лучше всего его хранить в плотно закрытой стеклянной банке в затемненном месте, например в шкафу.

Как хранить хлеб?



Если вы собираетесь есть хлеб в течение нескольких дней, не кладите его в холодильник. Низкая температура изменяет структуру хлеба, из-за чего он теряет вкус, а высокая влажность может заставить хлеб быстро покрываться плесенью. Как хранить? Хлеб следует обратить в бумажный пакет и хранить при комнатной температуре.



И еще важная информация, которую следует помнить:

самое теплое место в холодильнике, где температура не стабильна - это полочки на дверце. Поэтому продукты длительного хранения, требуют более низких температур, держать там не рекомендуется.

хранить продукты в холодильнике надо в плотно закрытых емкостях. При малом контакте с кислородом готовые продукты дольше сохраняют свою пищевую ценность.

Ранее мы писали о полезных свойствах шпината.