Супрун дала интимные советы украинцам во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

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Уляна Супрун рассказала, можно ли и как заниматься сексом во время эпидемии коронавируса и карантинных ограничений.

Супрун отметила, что половой акт снижает тревожность и помогает бороться со стрессом, вызванным в том числе и из-за вынужденной изоляции.

Занятия сексом сопровождает выброс гормонов, в частности окситоцина, который хорошо влияет на нашу иммунную систему. Например, окситоцин активирует звено врожденного иммунитета, клеток “естественных киллеров“. Они убивают пораженные вирусами клетки и не дают возникать рецидивы некоторых болезней.

Кроме того, половой акт можно приравнять к физическим упражнениям, что имеет положительный эффект на сердечно-сосудистую систему.

Вирус SARS-CoV-2 не распространяется половым путем (как и другие респираторные вирусы).

Супрун обратила внимание на то, что на сегодняшний день недостаточно информации, чтобы утверждать о полной безопасности или опасности самого полового акта сейчас.



Как заниматься сексом на карантине: рекомендации Уляны Супрун pinterest.com

Как заниматься сексом в период эпидемии коронавируса

Занимайтесь сексом с близкими вам людьми

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Ваш самый безопасный сексуальный партнер - вы сами. Мастурбация не распространяющий вирус, особенно если вы моете руки и любые секс-игрушки мылом не менее 30 секунд до и после секса.

По уровню безопасности после вас следует ваш постоянный партнер или партнерша, с кем вы живете.

Избегайте сексуальных контактов с теми, с кем вы не находитесь на карантине, даже если это ваш постоянный сексуальный партнер.

Если у вас несколько сексуальных партнеров, ограничьте встречи с ними. Попробуйте заменить реальный секс на виртуальный. Не начинайте новые сексуальные отношения в этот период.

Учитывайте основные способы распространения вируса

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Прежде всего, как может передаваться SARS-CoV-2, это во время поцелуев. Если человек не входит в ваш круг тесных контактов, то есть не живет с вами, ограничьте поцелуи.

В сети распространяются сообщения о безопасных во время пандемии COVID-19 позах для секса. Конечно, это шуточная форма подачи серьезной информации. За основу там взято правило социальной дистанции в 1-1,5 метра (от вашего лица к лицу вашего партнера или партнерши).

Если вы практикуете анальный секс или римминг, помните о том, что вирус SARS-CoV-2 может содержаться в фекальных массах. Так же помните, что во время орального секса вероятное распространение вируса через слюну. Для этого используйте презервативы или латексные салфетки - здесь важна барьерная защита.

Важно мыть руки до и после секса. А еще - дезинфицировать секс-игрушки. Убедитесь, что ими пользуетесь только вы.

Как заниматься сексом на карантине: рекомендации Уляны Супрун pinterest.com

Откажитесь от секса, если вы или ваш/ваша партнер/партнерша плохо себя чувствуют.

Если у вас или вашего партнера появились симптомы COVID-19, избегайте секса и особенно поцелуев. Помните, что высокая температура (выше 38,5 градусов), кашель и затрудненное дыхание - повод к госпитализации.

Также если вы знаете, что ваш партнер или партнерша контактировали с больными COVID-19 людьми, воздержитесь от секса на некоторое время, чтобы уменьшить риск вашего инфицирования.

Пользуйтесь средствами контрацепции

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Супрун напомнила, что кроме риска заразиться вирусом SARS-CoV-2 (если не соблюдать меры предотвращения), не стоит забывать об инфекциях, передающихся половым путем.

Для предотвращения инфицирования ими нужно пользоваться средствами контрацепции. Презерватив - средство контрацепции барьерного типа и единственный способ предотвратить инфекции, передающиеся половым путем и беременности одновременно.

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