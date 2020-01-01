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Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19

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Узнайте, что может влиять.
Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19
Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19
pinterest.com

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Профессор-иммунолог Артуро Касадевал и инфекционист Лииз-Анн Пирофски назвали факторы влияющие на тяжесть коронавируса.

  • Сколько вирусов (точнее, вирионов, вирусных частиц) попало в организм

Если в организм попало небольшое количество вирусных частиц, то шансов больше, что защитные силы организма сами справятся с инфекцией, и она пройдет без симптомов либо в легкой форме.

  • Генетические особенности человека, которые делают его клетки более или менее уязвимыми для вируса

Все вирусы, в том числе и nCovid-19, способны размножаться только внутри живой клетки-хозяина. Вирус сначала прикрепляется к клетке, потом проникает в нее и воспроизводит себе подобных. А если вирусы не могут в клетки проникнуть, то и вреда от них не будет. В медицинской науке описаны случаи генетической невосприимчивости даже к ВИЧ – у клеток человека просто нет рецепторов, позволявших вирусным частицам к ним прицепиться.

Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19
Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19
pinterest.com

  • Как вирус попал в организм и куда именно

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Вдохнул ли человек вирус или занес руками, потрогав нос, рот, глаза. Иммунный ответ в слизистой носа и реакция организма на вирус в легких отличаются.

  • Силен ли сам коронавирус, то есть насколько велика его вирулентность - способность заражать организм

Не случайно генетики разных стран исследуют nCovid-19, хотя его геном давно расширофаван китайцами. Вирус меняется, и даже от минимальных генетических различий может зависеть его способность наносить больше или меньше вреда.

  • Состояние иммунитета

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И в первую очередь история перенесенных инфекционных заболеваний. Иммунная система “запоминает” прошлые встречи с вирусами и микробами. И от ее опыта зависит, как она будет бороться с новой заразой. Как ни странно, уязвимее всего люди, не перенесшие инфекций: их иммунитет не насторожен, не готов к быстрому ответу, поэтому не сразу распознает вирус и поздно начинает с ним бороться.

Ранее мы писали, что нельзя делать на карантине. 

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Теги: коронавирус, COVID-19, новости, здоровье
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