Узнайте, что может влиять.

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Профессор-иммунолог Артуро Касадевал и инфекционист Лииз-Анн Пирофски назвали факторы влияющие на тяжесть коронавируса.

Сколько вирусов (точнее, вирионов, вирусных частиц) попало в организм

Если в организм попало небольшое количество вирусных частиц, то шансов больше, что защитные силы организма сами справятся с инфекцией, и она пройдет без симптомов либо в легкой форме.

Генетические особенности человека, которые делают его клетки более или менее уязвимыми для вируса

Все вирусы, в том числе и nCovid-19, способны размножаться только внутри живой клетки-хозяина. Вирус сначала прикрепляется к клетке, потом проникает в нее и воспроизводит себе подобных. А если вирусы не могут в клетки проникнуть, то и вреда от них не будет. В медицинской науке описаны случаи генетической невосприимчивости даже к ВИЧ – у клеток человека просто нет рецепторов, позволявших вирусным частицам к ним прицепиться.



Названы факторы, от которых зависит тяжесть заболевания COVID-19 pinterest.com

Как вирус попал в организм и куда именно

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Вдохнул ли человек вирус или занес руками, потрогав нос, рот, глаза. Иммунный ответ в слизистой носа и реакция организма на вирус в легких отличаются.

Силен ли сам коронавирус, то есть насколько велика его вирулентность - способность заражать организм

Не случайно генетики разных стран исследуют nCovid-19, хотя его геном давно расширофаван китайцами. Вирус меняется, и даже от минимальных генетических различий может зависеть его способность наносить больше или меньше вреда.

Состояние иммунитета

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И в первую очередь история перенесенных инфекционных заболеваний. Иммунная система “запоминает” прошлые встречи с вирусами и микробами. И от ее опыта зависит, как она будет бороться с новой заразой. Как ни странно, уязвимее всего люди, не перенесшие инфекций: их иммунитет не насторожен, не готов к быстрому ответу, поэтому не сразу распознает вирус и поздно начинает с ним бороться.

Ранее мы писали, что нельзя делать на карантине.