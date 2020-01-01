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Как похудеть после 40

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Европейской ассоциации эндокринологов отмечает, что после 40 худеть сложнее.
Как похудеть после 40
Как похудеть после 40
pinterest.com

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После 40 избавляться от лишнего веса сложнее.  Образ жизни становится невероятно напряженным, а во-вторых организм уже не такой “шустрый“ как раньше. Голодовки и ограничения переносятся уже не так легко, да и метаболизм замедляется. Но если соблюдать некоторые правила, то все получится. 

Похудеть после 40 лет можно, но нужно учитывать некоторые моменты:

Необходимо пройти обследование. Проверьте гормоны, щитовидную железу, печень, работу ЖКТ. После 40 наблюдается обострение этих заболеваний, что способствует набору веса.

Не стоит увлекаться строгими диетами после 40 лет – они провоцируют резкие колебания веса, что негативно отражается на общем состоянии здоровья. Безопасным называют сброс до 5 кг в месяц.

Добавьте витамины, например, омега-3. Дело в том, что жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, помогают вам быстрее сбрасывать вес и не набирать его снова, а также надолго избавляют от голодных позывов.

Как похудеть после 40
Как похудеть после 40
pinterest.com


Ваш организм сильнее реагирует на жирную, острую и жареную пищу. Рацион придется пересмотреть в любом случае. Сводите к минимуму сладкое и мучное. Важно есть больше овощей (чем лет в 30) и белка. Ограничить употребление жареной и жирной пищи. Лучше отдать предпочтение «правильной» форме приготовления: варка, запекание, готовка на пару или гриле без масла.⠀
 

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Активность и упражнения нужны для увеличения массы мышц и быстрого сжигания жира. После 40 мышцы ослабевают, кожа начинает провисать, поэтому так важно включать тренировки. Подходить к ним нужно постепенно и с осторожностью. Избегайте статических нагрузок на мышцы. Обязательно включите в программу занятий упражнения на растяжку. Йога, пилатес, гимнастика помогут стать более гибкой и свободной в движениях.

Вам необходимо теперь больше воды, чем в возрасте 20 лет для полноценного поддержания водного баланса и здоровья - минимум 2 литра воды в день.

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Теги: похудение, похудение после 40
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