Поради для сильного імунітету

Міжсезоння – складний період для нашого організму. Доводиться перебудовуватися і звикати до нових погодних умов і сонячної активності. Можуть загостритися хронічні захворювання, особливо, психічні та ті, що пов'язані з системою травлення. В цей же час нас починають атакувати різні віруси.

Протистояти захворюванням, значить зміцнювати імунітет, а значить запастися вітамінами – такий зв'язок зазвичай виникає в голові. Наша редакція поспілкувалася з експертом з харчування Herbalife Nutrition (Гербалайф Нутрішн) Іриною Лизун про те, наскільки вірним є подібне переконання, і підготувала список порад, як максимально убезпечити себе від захворювань весною.

1. Мікроелементи та імунітет

Згідно епідеміологічних досліджень, проведених співробітниками Державної установи «Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова НАМН України» і Українського науково-медичного центру проблем остеопорозу НАМН України, у 81,8% дорослого населення України спостерігається дефіцит вітаміну D*. У той же час, за результатами «Національного дослідження актуальної структури харчування українців», був встановлений низький рівень споживання натуральних харчових продуктів, які мають доведену користь для здоров'я – овочів, фруктів і ягід, бобових, горіхів, риби і молочних продуктів. Як наслідок, це призводить до дефіциту важливих вітамінів і мінералів. Наприклад, діти дошкільного віку отримують на 11% менше рекомендованої кількості кальцію, а підлітки недоотримують 21% добової норми цього мінералу. У дорослих спостерігається низький рівень надходження магнію і вітамінів А, С, Е**.

Імунітет – складна система і на її функціонування впливає маса факторів, не тільки кількість вітамінів в раціоні. Тому, якщо вона злагоджено працює, тобто ви добре себе почуваєте і не хворієте, то ще більше підвищити її активність неможливо. Але при дефіциті ряду мікроелементів і вітамінів імунітет працює слабше. В першу чергу, це стосується вітамінів D, С, цинку і селену.

«Им’ьюн Бустер»*** . Це сучасний засіб для підтримки захисних сил організму. Він містить ексклюзивну натуральну добавку EPIСOR®, а також селен, цинк, вітаміни C і D3. EPIСOR® створений на основі ферменту дріжджів Saccharomyces cerevisiae. Натуральна добавка забезпечує відразу 4 «лінії оборони»:

підвищує рівень секреторного імуноглобуліну А (sIgA) на слизових;

збільшує активність NK-клітин – природних кілерів, які розпізнають чужорідні мікроорганізми;

забезпечує антиоксидантну дію, захищає клітини від окисного пошкодження;

підтримує роботу кишечника і в цілому всієї системи травлення – EPIСOR® діє як пребіотик.

2. Харчуватися усвідомлено і збалансовано

Я рекомендую включати в свій щоденний раціон не менше 500 грам свіжих овочів і фруктів, 100 грам зелені та салатного листя. Треба визнати, що сьогодні складно знайти якісні продукти. Навіть сезонні фрукти і овочі втрачають частину користі при транспортуванні і зберіганні. А що вже говорити про імпортні: їх збирають ще до повної зрілості. Але це все одно краще, ніж нічого. Моя порада: звертайте увагу на колір і запах, адже найяскравіші і ароматні є і найбільш корисними.

Завжди потрібно стежити за достатнім споживанням корисних жирів – Омега-3 кислот, які можна знайти в рибі холодних морів, морепродуктах і горіхах. Окремо хочу відзначити споживання білків. Вони є найважливішим будівельним матеріалом для нашого організму, при цьому, вони не накопичуються в організмі і не утворюються з інших харчових речовин. Надходження білка в організм має бути постійним, адже він необхідний для підтримки захисних сил організму****. Ми отримуємо білок тільки з їжею, тому раджу звернути увагу на функціональний продукт від Herbalife Nutrition – протеїновий коктейль Формула 1 . Крім 18 грам рослинного протеїну, який легко засвоюється, в одній порції коктейлю міститься комплекс з 23 найважливіших вітамінів і мінералів. Фактично коктейль Формула 1 – це збалансований прийом їжі в одній склянці.

3.Режим! І ще раз режим!

Доведено, що недосип різко знижує опірність імунної системи. Намагайтеся лягати спати і вставати в один і той же час, навіть у вихідні дні. Це допомагає вибудувати комфортний режим для того, щоб висипатися кожен день, а не компенсувати нестачу сну тоді, коли вийде. Також важливою умовою збереження гарного самопочуття є фізична активність: прогулянки на свіжому повітрі чи заняття фізкультурою в добре провітрюваному приміщенні.

4 . Береженого…

Важливо пам'ятати, що на здатність заразитися більшою мірою впливають характеристики самої інфекції – стійкість і особливості поширення. Вітрянкою, наприклад, можна заразитися через 3 поверхи. Однак те, як буде протікати саме захворювання, і чи будуть ускладнення, як раз залежить від здатності організму боротися з інфекцією.

Це зовсім не означає, що можна знехтувати заходами безпеки: не відвідувати людні місця, частіше мити і дезінфікувати руки.