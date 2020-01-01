Симптомы сезонной аллергии легко перепутать с признаками ОРВИ, в том числе COVID-19.

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С началом цветения у многих людей проявляется аллергия на пыльцу растений (поллиноз). Ее симптомы — насморк, зуд глаз, гортани и т.д. — легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19. Как отличить одно от другого рассказали в Центре общественного здоровья Украины.

Ключевые отличия сезонной аллергии — для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами.

Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.



Как отличить сезонную аллергию от коронавируса? pinterest.com

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В то же время необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами и др. Поэтому очень важно соблюдать правила профилактики, чтобы не распространять вирус.

Также в Центре общественного здоровья Украины напомнили о профилактике COVID-19

Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.

Мойте или обрабатывайте дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхности общего пользования: дверных ручек, выключателей, кнопок в лифтах и ​​тому подобное.

Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.

После мытья руки следует вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем выбросить в мусорный контейнер.

Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.

Выберите надежного поставщика продуктов, предметов личной гигиены и т.д., который будет доставлять ваш заказ домой. Это поможет реже выходить в продуктовые магазины или аптеки.

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