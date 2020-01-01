Как отличить сезонную аллергию от коронавируса?
Читай также: Чем полезен шпинат
С началом цветения у многих людей проявляется аллергия на пыльцу растений (поллиноз). Ее симптомы — насморк, зуд глаз, гортани и т.д. — легко перепутать с признаками острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), в том числе COVID-19. Как отличить одно от другого рассказали в Центре общественного здоровья Украины.
Ключевые отличия сезонной аллергии — для нее не характерно повышение температуры и симптомы снимаются противоаллергическими средствами.
Если у человека поллиноз, он должен избегать контактов со специфическими аллергенами и проконсультироваться с врачом относительно антигистаминных лекарств и иммунотерапии. Пандемия COVID-19 на это не влияет.
Читай также: Полезные свойства меда
В то же время необходимо помнить, что новая коронавирусная инфекция опасна прежде всего для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной системы, диабетом, онкологическими недугами и др. Поэтому очень важно соблюдать правила профилактики, чтобы не распространять вирус.
Также в Центре общественного здоровья Украины напомнили о профилактике COVID-19
- Прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания одноразовыми салфетками. В случае отсутствия салфеток чихайте и кашляйте в сгиб локтя.
- Мойте или обрабатывайте дезинфектором руки до и после туалета, после улицы, перед приготовлением пищи, после прикосновений к поверхности общего пользования: дверных ручек, выключателей, кнопок в лифтах и тому подобное.
- Мыть руки нужно теплой водой с мылом 20-40 с. Если нет возможности вымыть руки, обработайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%.
- После мытья руки следует вытереть одноразовым полотенцем или салфетками, которые затем выбросить в мусорный контейнер.
- Не выходите на улицу без необходимости, а если вышли, избегайте общественных мест и придерживайтесь расстоянии относительно других людей не менее 1,5-2 м.
- Выберите надежного поставщика продуктов, предметов личной гигиены и т.д., который будет доставлять ваш заказ домой. Это поможет реже выходить в продуктовые магазины или аптеки.
Ранее мы писали, что известно о вакцине от коронавируса.
Полная версия правил