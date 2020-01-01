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Вакцина от коронавируса: ВОЗ назвала трех лидеров

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Процесс создания вакцины против коронавируса происходит с беспрецедентной скоростью.
Вакцина от коронавируса: ВОЗ назвала трех лидеров
Вакцина от коронавируса: ВОЗ назвала трех лидеров
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Во всем мире разрабатывается 70 вакцин против коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, уже есть три лидирующие вакцины.

На первом месте — вакцина от компании CanSino Biologics (находится на втором этапе исследований), на втором — Moderna, а на третьем — Inovio Pharmaceuticals. Компании начали тестирование вакцины на людях.

Прогресс происходит с беспрецедентной скоростью в разработке вакцин, поскольку фармацевтическая промышленность старается сократить время выпуска вакцины до следующего года. Обычно на это уходит 10-15 лет.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях. 
 

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Теги: коронавирус, МОЗ, вакцина
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