Средиземноморская диета: что следует знать
Средиземноморскую диету часто называют одной из самых правильных и полезных для здоровья.
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Средиземноморская диета на сегодняшний день является эталоном здорового питания для людей преклонного возраста. Она одобрена медиками и ведущими диетологами мира. ВОЗ рекомендует её для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 2010 году эта диета была признана ЮНЕСКО культурным национальным наследием.
Польза мредиземноморской диеты:
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- полезна при ожирении, метаболическом синдроме (профилактика, лечение), сахарном диабете 2 типа( профилактика развития и лечение), неалкогольной жировой болезни и другой патологии печени
- снижает риск рака толстой кишки, молочной железы, желудка, печени, желчного пузыря
- защищает от развития нейродегенеративных заболеваний
- уменьшает риск ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона
Эффект главным образом объясняется большим содержанием клетчатки, заменой низким содержанием «вредных» насыщенных жиров полезными ненасыщенными и «легких» углеводов – сложными.
Основные принципы средиземноморской диеты:
- Большую часть рациона составляет растительные продукты: особенно фрукты (являются ежедневным десертом), овощи, зелень, а также бобовые (чечевица, горох, фасоль), орехи;
- Хлеб, крупы (чаще рис), макароны из твердых сортов и другие продукты из зерновых культур;
- Рыба и морепродукты – также основа рациона, не менее 4-5 р/нед;
- Красное мясо употребляется в ограниченном количестве, порция не более 75-100 г;
- Птица (в основном курица, индейка), яйца – не более 1-3 р/нед;
- Молочные продукты (отдавать предпочтение натуральному йогурту (без добавок), зернёному творогу и сыру (чаще брынза, фета), молоко редко) – не более 1-3 р/нед;
- Растительные масла – данная диета безусловно не обходится без оливкового масла, а также оливок и маслин;
- Отдавать предпочтение чистой воде;
- Умеренное потребление сухих красных вин
Средиземноморская диета противопоказана если есть:
- непереносимость глютена и лактозы,
- пищевые аллергии,
- аутоиммунные заболевания.
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