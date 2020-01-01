Средиземноморскую диету часто называют одной из самых правильных и полезных для здоровья.

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Средиземноморская диета на сегодняшний день является эталоном здорового питания для людей преклонного возраста. Она одобрена медиками и ведущими диетологами мира. ВОЗ рекомендует её для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 2010 году эта диета была признана ЮНЕСКО культурным национальным наследием.



Польза мредиземноморской диеты:

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

полезна при ожирении, метаболическом синдроме (профилактика, лечение), сахарном диабете 2 типа( профилактика развития и лечение), неалкогольной жировой болезни и другой патологии печени

снижает риск рака толстой кишки, молочной железы, желудка, печени, желчного пузыря

защищает от развития нейродегенеративных заболеваний

уменьшает риск ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона

Эффект главным образом объясняется большим содержанием клетчатки, заменой низким содержанием «вредных» насыщенных жиров полезными ненасыщенными и «легких» углеводов – сложными.



Средиземноморская диета: что следует знать Pinterest

Большую часть рациона составляет растительные продукты: особенно фрукты (являются ежедневным десертом), овощи, зелень, а также бобовые (чечевица, горох, фасоль), орехи;

Хлеб, крупы (чаще рис), макароны из твердых сортов и другие продукты из зерновых культур;

Рыба и морепродукты – также основа рациона, не менее 4-5 р/нед;

Красное мясо употребляется в ограниченном количестве, порция не более 75-100 г;

Птица (в основном курица, индейка), яйца – не более 1-3 р/нед;

Молочные продукты (отдавать предпочтение натуральному йогурту (без добавок), зернёному творогу и сыру (чаще брынза, фета), молоко редко) – не более 1-3 р/нед;

Растительные масла – данная диета безусловно не обходится без оливкового масла, а также оливок и маслин;

Отдавать предпочтение чистой воде;

Умеренное потребление сухих красных вин

Средиземноморская диета противопоказана если есть:

непереносимость глютена и лактозы,

пищевые аллергии,

аутоиммунные заболевания.

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