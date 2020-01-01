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Средиземноморская диета: что следует знать

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Средиземноморскую диету часто называют одной из самых правильных и полезных для здоровья.
Средиземноморская диета: что следует знать
Средиземноморская диета: что следует знать
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Средиземноморская диета на сегодняшний день является эталоном здорового питания для людей преклонного возраста. Она одобрена медиками и ведущими диетологами мира. ВОЗ рекомендует её для лечения и профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В 2010 году эта диета была признана ЮНЕСКО культурным национальным наследием.

Польза мредиземноморской диеты:

  • снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. 
  • полезна при ожирении, метаболическом синдроме (профилактика, лечение), сахарном диабете 2 типа( профилактика развития и лечение), неалкогольной жировой болезни и другой патологии печени
  • снижает риск рака толстой кишки, молочной железы, желудка, печени, желчного пузыря
  • защищает от развития нейродегенеративных заболеваний
  • уменьшает риск ухудшения когнитивных функций и развития болезни Альцгеймера, болезни Паркинсона

Эффект главным образом объясняется большим содержанием клетчатки, заменой низким содержанием «вредных» насыщенных жиров полезными ненасыщенными и «легких» углеводов – сложными.

Средиземноморская диета: что следует знать
Средиземноморская диета: что следует знать
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Основные принципы средиземноморской диеты:

  • Большую часть рациона составляет растительные продукты: особенно фрукты (являются ежедневным десертом), овощи, зелень, а также бобовые (чечевица, горох, фасоль), орехи;
  • Хлеб, крупы (чаще рис), макароны из твердых сортов и другие продукты из зерновых культур;
  • Рыба и морепродукты – также основа рациона, не менее 4-5 р/нед;
  • Красное мясо  употребляется в ограниченном количестве, порция не более 75-100 г;
  • Птица (в основном курица, индейка), яйца – не более 1-3 р/нед;
  • Молочные продукты (отдавать предпочтение натуральному йогурту (без добавок), зернёному творогу и сыру (чаще брынза, фета), молоко редко) – не более 1-3 р/нед;
  • Растительные масла – данная диета безусловно не обходится без оливкового масла, а также оливок и маслин;
  • Отдавать предпочтение чистой воде;
  • Умеренное потребление сухих красных вин

Средиземноморская диета противопоказана если есть:

  • непереносимость глютена и лактозы,
  • пищевые аллергии,
  • аутоиммунные заболевания.

Ранее мы писали о полезных свойствах шпината. 

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Теги: средиземноморская диета
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