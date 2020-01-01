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Украинский мобильный оператор выделяет 30 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в Украине

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Семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ.
Украинский мобильный оператор выделяет 30 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в Украине
Украинский мобильный оператор выделяет 30 миллионов гривен на борьбу с COVID-19 в Украине
пресс-служба

Киевстар совместно с БФ «Твоя опора» закупит аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов. Остальные средства будут направлены на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства личной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.

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В частности, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager.

«Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому оператор выделяет благотворительную помощь на закупку необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни, – комментирует Александр Комаров. – Этот проект мы реализуем со своим давним партнером и одним из самых авторитетных благотворительных фондов Украины – БФ «Твоя опора».

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Проект осуществляется в партнерстве с БФ «Твоя опора», который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирусом, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности. Отчетность можно посмотреть на сайте фонда.

«С начала карантина наш фонд буквально за считанные дни переформатировал свою работу, направив все усилия на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. Я глубоко поражена такой колоссальной и масштабной поддержкой компании Киевстар, ведь каждая гривна выделенной помощи – это спасение для украинцев. Это также отличный пример для бизнеса, который сейчас объединился в борьбе с невидимым врагом», – комментирует Маша Ефросинина, Председатель Попечительского совета фонда «Твоя опора».

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает мобильный оператор, прошли тщательные проверки на международном уровне группы «VEON» по этичности ведения своей деятельности.

«Проект с компанией мобильного оператора стал для нас очень важным. Не только благодаря значительной пользе, которую он принесет украинской медицине. Для нашего фонда большая честь сотрудничать с компанией, которая входит в международную группу “Veon“. Ведь выбирая своих партнеров, компания руководствуется исключительно высокими стандартами международных комплаенс политик, прежде всего подтверждает статус нашего фонда, как партнера с безупречной репутацией», – комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда «Твоя опора».

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Теги: Коронавирус, COVID-19
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Источник: Ivona bigmir)net

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