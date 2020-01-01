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Как похудеть во время карантина?

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Узнайте секреты похудения на карантине.
Как похудеть во время карантина?
Как похудеть во время карантина?
pinterest

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Во время карантина и самоизоляции, когда режим дня нарушен, а тренажерные залы закрыты, важно не бросить все на самотек и не отказываться от своих целей. То, что вы не можете сейчас пойти в спортзал или выпить протеиновый коктейль, не означает, что вы все равно не можете оставаться здоровым и достичь тела своей мечты.

Есть множество простых способов оставаться в режиме и не набирать лишних килограммов. Вот некоторые из них:

  • Составьте план питания и придерживайтесь его

Просто потому, что сейчас вы все время находитесь в нескольких шагах от своей кухни, вам будет особенно сложно не заглядывать туда каждые 20 минут. Важно сохранить рутину и поддерживать чувство нормального и привычного распорядка дня. Для этого спланируйте свой рацион заранее и четко придерживайтесь его, желательно сохранив время приемов пищи, которые были у вас до карантина.

Как похудеть во время карантина?
Как похудеть во время карантина?
pinterest

  • Выбирайте продукты, которые обеспечат длительную сытость

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Обязательно включайте продукты, богатые белком (включая постное мясо, курицу, соевые продукты, морепродукты и молочные продукты), клетчатку (например, цельное зерно, орехи, семена, фрукты и овощи) и полезные жиры (масла, жирная рыба, орехи и семена) в каждый прием пищи.

  • Правильно выбирайте закуски

Закуски неизбежны - иногда вы хотите немного перекусить между приемами пищи, и это совершенно нормально! Но есть способы, которыми вы можете побаловать себя легкой закуской, не нарушая свои планы по снижению веса.

Положите закуски в одноразовые контейнеры или отдельную миску вместо того, чтобы есть прямо из пакета. Для закусок выбирайте максимально натуральные продукты: орехи, фрукты, семечки, йогурт.

Как похудеть во время карантина?
Как похудеть во время карантина?
pinterest

  • Оставайтесь активными

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Не смотря на то, что тренажерные залы закрыты, а поход в магазин – единственная возможная прогулка, сегодня есть множество возможностей заниматься дома. Фитнес-блогеры, тренеры и спортивные комплексы переходят в формат онлайн, и уже не составит труда найти подходящую тренировку для своего уровня подготовки с минимальным инвентарем, а то и без него.

Регулярные тренировки помогут увеличить расход энергии и держать себя в форме. Старайтесь тренироваться в одно и то же время и не давайте лени удержать вас на диване.

  • Управляйте стрессом и эмоциями

Сегодня мы столкнулись с ситуацией, когда не самые позитивные новости со всех сторон повышают уровень стресса и приводят к эмоциональному перееданию.

Каждый раз, когда вам захочется съесть что-то вне обычных приемов пищи, постарайтесь оценить свое чувство голода и его истинную причину. Если вы поймете, что причина эмоциональная, то переключите свое внимание на какое-либо занятие (хобби, спорт, чтение, уборка и т.д.). Это поможет вам контролировать свое питание и отвлечься от негативных мыслей.

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Так же советую не зацикливаться на новостях и не обновлять ленту социальных сетей каждые 2 минуты, как показывает практика, эти действия только усугубят состояние стресса.

Как похудеть во время карантина?
Как похудеть во время карантина?
pinterest

  • Время выбрать хобби

Вынужденная изоляция может, очевидно, вызвать чувства беспокойства и скуки, которые могут привести к ненужным перекусам без истинного голода. Именно сейчас лучшее время попробовать освоить новое хобби или прочитать книгу, которая давно лежит на полке.

  • Цените сон

Помните, как мечтали выспаться? Время пришло, и вы можете позволить себе поваляться лишний часок в кровати и не бежать сломя голову на работу, в детский сад и т.д.

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Сон всегда является важной частью процесса потери веса. Ваше тело нуждается во времени, чтобы отдохнуть и нормально функционировать, в конце концов. Адекватный сон помогает контролировать гормоны голода, а хороший отдых помогает вам лучше противостоять перееданию.

Автор - нутрициолог, спортивный диетолог Маханева Дарина

Ранее мы писали, почему организму нужен цинк. 

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Теги: похудение, карантин
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