Доступность, быстрота приготовления и разнообразие блюд делают яйца постоянным обитателем наших холодильников.

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Яйца - продукт, вокруг которого до сих пор витает множество споров. Одни утверждают о его полезных свойствах. Другие же настаивают на том, что лучше отказаться от употребления яиц. Диетолог Светлана Фус рассказала, нужно ли исключать яйца из своего рациона.

Диетолог отметила, что есть люди, которые ограничивают или исключают яйца из своего рациона. Причина - опасаются повышения уровня холестерина в крови. Ведь то, что избыток холестерина “засоряет“ артерии, приводит к сердечно-сосудистых заболеваний, знают все.



Нужно ли исключать яйца из своего рациона: рассказывает диетолог Pinterest.com

Нужно ли исключать яйца из своего рациона: рассказывает диетолог facebook.com/svetlanafu

Действительно, в желтке холестерина много - каждое куриное яйцо содержит около 200 мг холестерина, при суточной норме потребления его для взрослых 300 - 400 мг. Но яичные желтки содержат природный эмульгатор лецитин. Сочетание в желтке холестерина и лецитина делает яичный холестерин безопасным для сосудов. Холестерин необходим организму - без него нам не прожить, он нужен для синтеза гормонов, витамина D, для построения мембран клеток.Кстати, холестерин, который мы получаем из пищевых источников в «разумных количествах» не связывают с повышением уровня холестерина в крови. Более существенное влияние оказывает тот, который производится в самом организме, то есть наш собственный. Именно он может откладываться на стенках сосудов. Так происходит у людей при нарушении холестеринового обмена, заболеваниях печени, желчного пузыря. Таким людям нужно в меньшей степени следует опасаться продуктов питания, где много холестерина. Большее значение имеет количество насыщенных жиров в пище - жирных сортов мяса и молочных продуктов в большом количестве, колбас, изделий на маргарине. Поэтому, если вы здоровы, не надо бояться куриных яиц и желтка.Яйцо содержит много белка, который дает нам сытость. В яичном белке есть все аминокислоты, в том числе незаменимые, которые организм сам не может производить. Яичный белок поэтому называют эталонным белком и с ним сравнивают аминокислотный состав белков других продуктов.Этот продукт, особенно желток, выделяется большим количеством витаминов D, E, K и группы В (в частности, В12 и В6), минеральными веществами (железо, медь, цинк, серы). Наличие витамина B12 в этом продукте особенно актуально для людей, которые не едят мясо. Два яйца покроют 30% суточной потребности в витамине B12.

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Скоро Пасха и на наших столах будет много праздничных блюд, в том числе и яйца.

Сколько можно их съедать за день? Диетолог рекомендует 1-2 шт в день. Яйца могут присутствовать в меню каждого здорового человека.

Ранее мы писали, что следует знать о холестерине.