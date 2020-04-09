Напоминанием, что с 6 апреля обязательно нужно носить защитные маски во всех общественных местах.

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Центр общественного здоровья МОЗ предоставил инструкцию, как правильно носить маску и перчатки.

Как носить маску:

нужно забросить резинки за уши, расправить маску, чтобы она прикрывала нос и рот;

маску следует менять, как только она стала влажной;

нельзя трогать внешнюю часть маски руками;

нельзя использовать маску повторно;

нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты.

Как снимать маску: не прикасайтесь к ее внешней поверхности - снимите маску с резинки, сверните и выбросьте в мусорное ведро



Как правильно носить маску: рекомендации МОЗ phc.org.ua

Когда нужно применять перчатки:

когда есть предполагаемый непосредственный контакт с кровью или другими биологическими жидкостями, слизистыми оболочками и потенциально инфицированными материалами;

когда есть непосредственный контакт с пациентами, которые инфицированы патогенами, которые передаются контактным путем;

при работе с оборудованием и поверхностями, которые используют при уходе за больными.

Защитные перчатки запрещено использовать повторно. В частности их нельзя обрабатывать защитными средствами для увеличения циклом использования. Только один раз. Перчатки одеваются самыми последними из всех средств индивидуальной защиты.

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