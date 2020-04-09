Супрун рассказала, как проветривание помещения влияет на угрозу заражения вирусами
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Коронавирус продолжает оставаться главной темой. Но все больше становится заблуждений. Например, многие стали бояться проветривать помещение, потому что так можно заразиться коронавирусом. Уляна Супрун объяснила, почему не стоит в это верить.
Супрун отметила, что нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск “поймать“ какой-то вирус, бактерию или грибок растет.
Чиновница напомнила, как именно передается COVID-19:
- Может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.
- Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком – на расстоянии менее метра.
- Можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться к носу, рту или глазу.
Именно поэтому так важно как можно чаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Не касаться лица, находясь в общественном месте. Держать дистанцию в 1,5-2 метра. Носить маски, если ухаживаете за больными или же имеете симптомы болезни.
О возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через воздух, то сейчас она исследуется. Пока ученые изучают как долго вирус может задерживаться в воздухе, как на него могут влиять температура или влажность.
Но помните, если просто открыть окно для проветривания - вы не подвергнет себя и свою семью опасности. Напротив, доказательные рекомендации по защите от COVID-19 поощряют чаще проветривать помещение.
В непроветриваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов. Особенно душная комната опасна для младенцев, в которых тяжелой, сухой воздух может вызвать симптомы: насморк, чихание и кашель.
Проветривайте как можно чаще, совершайте влажную уборку, очищайте поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов.
Также Супрун напомнила, что иногда нужно выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов.
Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.
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