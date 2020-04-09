Супрун рассказала, как проветривание помещения влияет на угрозу заражения вирусами

Уляна Супрун развенчала еще один миф.

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Коронавирус продолжает оставаться главной темой. Но все больше становится заблуждений. Например, многие стали бояться проветривать помещение, потому что так можно заразиться коронавирусом. Уляна Супрун объяснила, почему не стоит в это верить.

Супрун отметила, что нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск “поймать“ какой-то вирус, бактерию или грибок растет.



Чиновница напомнила, как именно передается COVID-19:

Может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.

Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком – на расстоянии менее метра.

Можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться к носу, рту или глазу.



Именно поэтому так важно как можно чаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Не касаться лица, находясь в общественном месте. Держать дистанцию ​​в 1,5-2 метра. Носить маски, если ухаживаете за больными или же имеете симптомы болезни.

О возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через воздух, то сейчас она исследуется. Пока ученые изучают как долго вирус может задерживаться в воздухе, как на него могут влиять температура или влажность.

Но помните, если просто открыть окно для проветривания - вы не подвергнет себя и свою семью опасности. Напротив, доказательные рекомендации по защите от COVID-19 поощряют чаще проветривать помещение.

В непроветриваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов. Особенно душная комната опасна для младенцев, в которых тяжелой, сухой воздух может вызвать симптомы: насморк, чихание и кашель.

Проветривайте как можно чаще, совершайте влажную уборку, очищайте поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов.

Также Супрун напомнила, что иногда нужно выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.