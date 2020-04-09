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Супрун рассказала, как проветривание помещения влияет на угрозу заражения вирусами

Комментариев: 3
Уляна Супрун развенчала еще один миф.
Супрун рассказала, как проветривание помещения влияет на угрозу заражения вирусами
Супрун рассказала, как проветривание помещения влияет на угрозу заражения вирусами
pinterst

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Коронавирус продолжает оставаться главной темой. Но все больше становится заблуждений. Например, многие стали бояться проветривать помещение, потому что так можно заразиться коронавирусом. Уляна Супрун объяснила, почему не стоит в это верить. 

Супрун отметила, что  нет риска заболеть COVID-19 путем проветривания. Зато в душном помещении риск “поймать“ какой-то вирус, бактерию или грибок растет.

Чиновница напомнила, как именно передается COVID-19:

  • Может передаваться от человека к человеку, через небольшие капли жидкостей из носа или рта. Эти капли распространяются во время того, как инфицированный человек кашляет, чихает, разговаривает или выдыхает воздух.
  • Можно заразиться, если просто вдохнуть эти капли. Для этого достаточно находиться в близком незащищенном контакте с инфицированным человеком – на расстоянии менее метра.
  • Можно заразиться, если коснуться поверхности или предметов, на которые эти капли приземлились, а затем той же рукой прикоснуться к носу, рту или глазу.


Именно поэтому так важно как можно чаще мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим антисептиком. Не касаться лица, находясь в общественном месте. Держать дистанцию ​​в 1,5-2 метра. Носить маски, если ухаживаете за больными или же имеете симптомы болезни.

О возможности передачи вируса SARS-CoV-2 через воздух, то сейчас она исследуется. Пока ученые изучают как долго вирус может задерживаться в воздухе, как на него могут влиять температура или влажность.

Но помните, если просто открыть окно для проветривания - вы не подвергнет себя и свою семью опасности. Напротив, доказательные рекомендации по защите от COVID-19 поощряют чаще проветривать помещение.

В непроветриваемой комнате частицы грязи и пыли дольше зависают в воздухе, поэтому могут быть дополнительными раздражителями и носителями бактерий и вирусов.  Особенно душная комната опасна для младенцев, в которых тяжелой, сухой воздух может вызвать симптомы: насморк, чихание и кашель.

Проветривайте как можно чаще, совершайте влажную уборку, очищайте поверхности с помощью моющих средств или дезинфекторов.

Также Супрун напомнила, что иногда нужно выходить на прогулку, чтобы подышать свежим воздухом (но соблюдайте правила, действующие в вашем городе). Лучше рано утром или поздно вечером, когда меньше людей и проще держать дистанцию. Прогулки полезны и для легких, и для мышц, и для расшатанных карантином нервов.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях. 

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Теги: коронавирус, Уляна Супрун
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  09.04.2020, 10:40
Оценка:  -1
гость
Эта старая вонючая прошмандовка - это уёбище, пусть пиздует давать советы своим амерам.
гость  (аноним)  09.04.2020, 10:28
Оценка:  0
гость
в общем знакомый из министерства позвонил отцу и сказал что на днях стало известно что xоxлы пиdоrасы
ЛЮЛИК    09.04.2020, 10:47
Оценка:  0
ЛЮЛИК
Про этих только стало известно, а вот кацапы давно ходят в пиdorасах, являютя лишнехромосомными алкашами, немытыми существами , не знающими унитаза...
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