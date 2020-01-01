Откуда берется холестерин

Самое известное медицинское словечко — "холестерин". Но чем больше мы о нём слышим, тем меньше знаем про него.

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Холестерин является важнейшим для нашего организма органическим соединением. О том, что повышенный уровень холестерина в крови – опасен, слышало большинство из нас, но что это за вещество, откуда оно берется в нашем организме и какие функции выполняет – большинству людей неизвестно. Кардиолог Анна Солощенко рассказала, что следует знать о холестерине.

Холестерин поступает в наш организм 2-мя путями:

1) 20 % как плохого, так и хорошего холестерина, поступают в наш организм с пищей.

2)Оставшиеся 80 % холестерина синтезирует наша собственная печень. Большинство людей, услышав это, набирают в поиске Гугл «как чистить печень» и бегут в аптеку за гепатопротекторами. Но дело в том, что синтез холестерина – это нормальная функция печени, и при различных ее заболеваниях холестерин, наоборот, снижается.



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Но зачем наш главный дезинтоксикационный орган снабжает организм холестерином?

Холестерин – необходимый компонент в нашем теле, из него, в частности, строятся мембраны клеток, он участвует в обмене веществ, и , главным образом, из холестерина синтезируются половые гормоны – женские и мужские. Цифра холестерина, которую в сутки произведет Ваша печень, обусловлена работой генов и передается по наследству – от родителей, бабушек – дедушек или даже дальних родственников, о существовании которых мы можем не подозревать. Проблема же состоит в том, что суточное производство холестерина печенью одинаково в 18 и 80 лет, а потребление (т.е. уровень половых гормонов) снижается с возрастом. У мужчин это происходит постепенно, год за годом, и холестерин растет постепенно. У женщин – уровень гормонов резко падает после менопаузы, поэтому женщины до менопаузы не болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями, их защищают женские половые гормоны, но после ее наступления быстро нагоняют мужчин.

Куда попадает “лишний», неиспользованный холестерин?

Он откладывается в сосудах, образовывая атеросклеротические бляшки, которые, в свою очередь, являются причиной большинства сердечно-сосудистых заболеваний – инфарктов, инсультов, снижения зрения и потенции, почечной недостаточности, «перемежающееся хромоты» и многих других. Да и просто причиною старения организма. Т.е природа задумала очень несправедливую штуку – организм начинает стареть тогда, когда перестает выполнять главную биологическую функцию – размножаться.

Современное питание, низкая физическая активность, высокий уровень развития медицины приводят к тому, что высокие цифры холестерина мы сегодня видим все в более молодом возрасте. Поэтому рекомендовано регулярно, раз в год проверять липидограмму всем людям, старше 35 лет, особенно мужчинам и людям, родственники которых болели сердечно-сосудистыми заболеваниями.



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Как снизить уровень холестерина:

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В первую очередь снизить холестерин можно с помощью правильного питания.

Регулярные физические упражнения и занятия спортом, снижение массы тела и, особенно, объема талии (у мужчин ниже 102 см, у женщин – ниже 85).

При неэффективности немедикаментозных методов нормализации липидограммы, доктор-кардиолог назначит Вам специальные препараты, чаще всего относящиеся к группе статинов (розувастатин и аторвастатин). Но опытный врач, сотрудничая с сознательным пациентом, всегда сделают максимум, чтобы избежать этого, когда это возможно.

Кардиолог рассказала, какие цифры в липидограмме говорят о низком риске заболеть:

Общий холестерин – ниже 5,0 ммоль\л

Липопротеиды низкой плотности – ниже 2,5 ммоль\л

Липопротеиды высокой плотности – выше 1,8 ммоль\л

Липопротеиды очень низкой плотности – ниже 0,42 ммоль\л

Триглицериды – ниже 1,6 ммоль\л.

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