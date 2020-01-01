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Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса

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Даже если нет симптомов, вирус остается активным и заражает других людей.
Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
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Сейчас ученые исследуют бессимптомную передачу SARS-CoV-2. Уляна Супрун на своей страничке в Facebook рассказала подробнее о типах передачи вируса. 

Коронавирусная болезнь может проходить без проявления симптомов у пациента, но вирус остается активным и заражает других людей. 

Течение инфекции вызванной SARS-CoV-2 ориентировочно можно разделить так.

  • Люди, инфицированные вирусом SARS-CoV-2, которые не проявляют симптомов, то есть с асимптомно.
  • Люди с вирусом SARS-CoV-2, которые имеют легкие симптомы, то есть имеют, легкую форму CОVID-19, и не требуют госпитализации.
  • Люди, у которых SARS-CoV-2 вызвал болезнь CОVID-19 с тяжелыми симптомами. Эти люди нуждаются в госпитализации.

Супрун отметила, что это означает, что не все люди инфицированы вирусом SARS-CoV-2 с болезнью CОVID-19. Но значит, что даже без симптомов болезни они могут инфицировать других.

Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
pinterest

Поэтому Всемирная организация здравоохранения определяет следующие типы передачи вируса:

  • Симптоматическая передача

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Случай, когда у человека развиты признаки и симптомы COVID-19 и уже при их наличии может инфицировать других. Тут вирус SARS-CoV-2, прежде всего, передается от симптоматических людей другим людям при тесном контакте. Это происходит из-за небольших капель жидкостей из носа или рта, которые распространяются во время кашля, чихания, при разговорах или просто выдохе воздуха.

Другой способ - контакт с загрязненными предметами или поверхностями.

Данные исследований, в которых собирали повторные биологические образцы у подтвержденных пациентов, свидетельствуют о том, что высвобождение вируса SARS-CoV-2 является самым высоким в верхних дыхательных путях (в носу и горле) в начале заболевания. То есть человек может быть наиболее заразным в течение первых трех дней со дня появления симптомов.

  • Пресимптоматическая передача

Инкубационный период для болезни COVID-19 (время от заражения вирусом до возникновения симптомов) составляет в среднем 5-6 дней, но может увеличиваться до 14-ти. В этот период некоторые инфицированные SARS-CoV-2 люди могут уже быть заразными и передавать вирус другим. То есть до появления симптомов болезни COVID-19.

Такой тип передачи был выявлен путем поиска контактных лиц и тщательного исследования кластеров подтвержденных случаев. Как оказалось, инфицирование произошло за 1-3 дня до появления симптомов у человека, который инфицировал другого.

Исследование серийных интервалов (количества дней между появлением симптомов) в первичном и вторичном случае в Китае показало, что 12,6% случаев передачи были пресимптоматическими.

Механизм передачи вируса от пресимптоматического случая такой же, как и во время симптоматического - через капли во время тесного контакта с другим человеком или прикосновения к загрязненным поверхностям.

Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
Уляна Супрун рассказала о бессимптомном распространении коронавируса
pinterest

  • Асимптоматическая (безсимптоматичная) передача

Фактически такая же, как и пресимптоматическая. Только с отличием, что человек с вирусом SARS-CoV-2 вообще не развивает симптомов болезни COVID-19, то есть не имеет клинических проявлений болезни.

Интересно, что бессимптомные случаи характеризовались низким титрами антител вируса SARS-CoV по сравнению с инфицированными людьми, которые развили пневмонию.

  • Что из этого следует

Супрун обратила внимание не то, что раннее выявление и изоляция симптоматических больных COVID-19, вместе с отслеживанием и изоляцией их контактов является важной стратегией сдерживания COVID-19.

Однако, существование подтверждений о передаче вируса без симптомов также должны учитываться, особенно при разработке стратегии тестирования населения. Тем более, протестированы на SARS-CoV-2 должны быть все контактные лица обнаруженного больного, даже если они не проявляют симптомов COVID-19.

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Также Супрун считает,  что тестирование людей только с симптомами неспособно выявить все случаи инфицирования SARS-CoV-2.

Ранее мы писали, что Уляна Супрун развеяла мифы о коронавирусе. 

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Теги: Уляна Супрун, коронавирус
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