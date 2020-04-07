Ежедневный рацион должен быть сбалансированным и гармоничным.

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В период карантина старайтесь питаться полноценно. Важная составляющая такого питания растительная пища. И ключевая позиция принадлежит овощам. Поэтому включать их в рацион - важная задача, для сбалансированного питания всей семьи. Диетолог Светлана Фус рассказала, почему овощи нужно добавить в рацион.

Овощи - это один из основных источников растительных волокон (клетчатка, пектин), витаминов и микро-, макроэлементов. Потребление овощей - это профилактика онкологических заболеваний пищеварительного тракта, дисбактериоз, ожирение, хронических запоров и поддержкой иммунитета.



Сейчас, во время карантина, надо свести к минимуму походы в магазин и иметь запас продуктов. Мы должны продумать ассортимент овощей, которые мы сможем приготовить или употреблять в сыром виде.

Какими овощами сейчас можно запастись?

Замороженные овощи

Сейчас их выбор достаточно велик. Это разные капусты - брокколи, цветная, брюссельская, спаржевая фасоль, шпинат, помидоры, болгарский перец и другие. Есть даже замороженные грибы и морковь. Они продаются по отдельности или в составе овощной смеси. Такие овощи используйте для приготовления супов, овощных рагу и запеканок, пирогов на основе цельнозерновой муки.



Почему нужно есть овощи: рассказывает диетолог pinterest

Квашеные овощи

Это и капуста, и огурцы, и помидоры. Учитывая, что такие продукты могут содержать соль их желательно не употреблять в большом количестве и не есть на ужин. Их можно добавлять в винегреты, сочетать с другими овощными блюдами, добавлять в супы или использовать как самостоятельный гарнир, например, квашеная капуста.

Корнеплоды

Кроме моркови, картофеля и свеклы, есть еще полезные -корень сельдерея, пастернака, топинамбур, батат. Из них можно готовить пюре, добавлять в рагу, супы.

Консервированные салаты

Например, кабачковая икра, лечо, баклажаны. Такие продукты часто содержат уксус, поэтому часто употреблять их не рекомендуется. Но если это домашние закрутки без добавления уксуса, они вполне подходят, чтобы улучшить овощной ассортимент.



Почему нужно есть овощи: рассказывает диетолог pinterest

Сырые овощи

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Это различные салатные миксы, зелень, помидоры, огурцы, перец. Это также наполнит вашу тарелку разнообразными овощами. Сейчас есть капуста белокочанная, лук репчатый, порей ... Есть что выбрать и чем запастись.

Овощи - универсальный продукт, их можно и нужно добавлять практически во все приемы пищи. Если вы, например, будете готовить пасту с сыром, добавьте туда приготовленные на пару соцветия цветной капусты или брокколи. Добавьте грибы, спаржевую фасоль или фенхель к рису. В котлетный фарш положите предварительно приготовленную или сырую цветную капусту. А морковь с луком можно добавлять практически к любому мясу или рыбе.



Овощи и фрукты в любом виде - замороженном, свежем, квашеном, помогут поддержать на должном уровне здоровье вашей семьи.

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