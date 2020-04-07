Правила дезинфекции: что следует знать
Узнайте, что рекомендует делать эксперт МОЗ.
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Дезинфекция - обязательная процедура для предотвращения распространения коронавируса. Врач-анестезиолог, эксперт МОЗ Сергей Дубров рассказал, как проводить дезинфекцию когда приходите с улицы.
- Вернувшись домой, сначала надо снять средства защиты. Сначала - перчатки, не касаясь ими кожи рук.
- Обрабатываем руки антисептиком и снимаем маску с лица за резинки, не касаясь внешней стороны маски. Использованную маску положите в герметичный пакет для мусора.
- Снимаем верхний одежду, не отряхивая его. Верхняя одежда желательно хранить в чехлах, отдельно от другой одежды или на вешать на балконе.
- Моем руки с мылом не менее 30 секунд.
- Надеваем чистые резиновые перчатки и обрабатываем антисептиком ручки сумки, ключи, кошелек, телефон и другие вещи, которые контактировали с руками на улице. Проводим дезинфекцию дверных ручек.
- Обрабатываем антисептиком обувь. Старайтесь оставлять обувь в одном и том же месте, регулярно протирая ее раствором хлора.
Когда вы купили продукты, их тоже надо тщательно подготовить. Продукты в упаковках вымойте мыльным раствором и большим количеством проточной воды. Фрукты и овощи также следует мыть мыльным раствором. После этого утилизировать одноразовые резиновые перчатки. Многоразовые перчатки моем мыльным раствором и высушиваем. Завершив все процедуры, моем руки с мылом
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