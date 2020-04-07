Правила дезинфекции: что следует знать

Узнайте, что рекомендует делать эксперт МОЗ.

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Дезинфекция - обязательная процедура для предотвращения распространения коронавируса. Врач-анестезиолог, эксперт МОЗ Сергей Дубров рассказал, как проводить дезинфекцию когда приходите с улицы.

Вернувшись домой, сначала надо снять средства защиты. Сначала - перчатки, не касаясь ими кожи рук.

Обрабатываем руки антисептиком и снимаем маску с лица за резинки, не касаясь внешней стороны маски. Использованную маску положите в герметичный пакет для мусора.

Снимаем верхний одежду, не отряхивая его. Верхняя одежда желательно хранить в чехлах, отдельно от другой одежды или на вешать на балконе.

Моем руки с мылом не менее 30 секунд.

Надеваем чистые резиновые перчатки и обрабатываем антисептиком ручки сумки, ключи, кошелек, телефон и другие вещи, которые контактировали с руками на улице. Проводим дезинфекцию дверных ручек.

Обрабатываем антисептиком обувь. Старайтесь оставлять обувь в одном и том же месте, регулярно протирая ее раствором хлора.

Когда вы купили продукты, их тоже надо тщательно подготовить. Продукты в упаковках вымойте мыльным раствором и большим количеством проточной воды. Фрукты и овощи также следует мыть мыльным раствором. После этого утилизировать одноразовые резиновые перчатки. Многоразовые перчатки моем мыльным раствором и высушиваем. Завершив все процедуры, моем руки с мылом

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