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Правила дезинфекции: что следует знать

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Узнайте, что рекомендует делать эксперт МОЗ.
Правила дезинфекции: что следует знать
Правила дезинфекции: что следует знать
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Дезинфекция - обязательная процедура для предотвращения распространения коронавируса. Врач-анестезиолог, эксперт МОЗ Сергей Дубров рассказал, как проводить дезинфекцию когда приходите с улицы.

  • Вернувшись домой, сначала надо снять средства защиты. Сначала - перчатки, не касаясь ими кожи рук.
  • Обрабатываем руки антисептиком и снимаем маску с лица за резинки, не касаясь внешней стороны маски. Использованную маску положите в герметичный пакет для мусора.
  • Снимаем верхний одежду, не отряхивая его. Верхняя одежда желательно хранить в чехлах, отдельно от другой одежды или на вешать на балконе. 
  • Моем руки с мылом не менее 30 секунд.
  • Надеваем чистые резиновые перчатки и обрабатываем антисептиком ручки сумки, ключи, кошелек, телефон и другие вещи, которые контактировали с руками на улице. Проводим дезинфекцию дверных ручек.
  • Обрабатываем антисептиком обувь. Старайтесь оставлять обувь в одном и том же месте, регулярно протирая ее раствором хлора.

Когда вы купили продукты, их тоже надо тщательно подготовить. Продукты в упаковках вымойте мыльным раствором и большим количеством проточной воды. Фрукты и овощи также следует мыть мыльным раствором. После этого утилизировать одноразовые резиновые перчатки. Многоразовые перчатки моем мыльным раствором и высушиваем. Завершив все процедуры, моем руки с мылом

Ранее мы писали, что нельзя делать на карантине. 

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Теги: дезинфекция, МОЗ
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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
КоляТашлинков    07.04.2020, 13:55
Оценка:  +3
КоляТашлинков
Клоуны,как можно снять перчатки,не касаясь ими кожи рук?Ногами снимать?
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