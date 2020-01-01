Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

В США коронавирус впервые подтвердили у животного

Комментариев: 0
В зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица.
В США коронавирус впервые подтвердили у животного
В США коронавирус впервые подтвердили у животного
pinterest

Читай также: Сколько коронавирус живет на поверхностях: ответ МОЗ

У четырехлетней малайской тигрицы по имени Надя в зоопарке Бронкса подтвердился коронавирус. Отмечается, что  это первый случай заражения тигра COVID-19. Предположительно, животное заразил работник, который мог не знать о своей болезни и ухаживать за хищницей.

“Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания“, - сказано сообщении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США.

Ранее мы писали, что нельзя делать на карантине. 

Поделись:
Теги: коронавирус, новости, здоровье
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь