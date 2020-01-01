В США коронавирус впервые подтвердили у животного

В зоопарке Нью-Йорка заболела тигрица.

Читай также: Сколько коронавирус живет на поверхностях: ответ МОЗ

У четырехлетней малайской тигрицы по имени Надя в зоопарке Бронкса подтвердился коронавирус. Отмечается, что это первый случай заражения тигра COVID-19. Предположительно, животное заразил работник, который мог не знать о своей болезни и ухаживать за хищницей.

“Национальная лаборатория ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США (USDA) подтвердила наличие вируса SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий коронавирус у человека) у одной тигрицы в зоопарке Нью-Йорка. Анализы у животного были взяты после того, как у нескольких львов и тигров в зоопарке появились симптомы респираторного заболевания“, - сказано сообщении Службы инспекции здоровья животных и растений при USDA

Штат Нью-Йорк находится в эпицентре эпидемии в США.

Ранее мы писали, что нельзя делать на карантине.