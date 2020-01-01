Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом
Этот вопрос волнует многих .
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В Украине уже 804 подтвержденных случая заболевания COVID-19. С каждым днем цифра растет, а вопросов о коронавирусе становится больше. Многих волнует вопрос, можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом.
Инфекционист Татьяна Безуглая отметила, что 85% болеют в легкой форме: кашель, насморк, першение в горле, субфебрильная температура. Можем переболеть коронавирусом и не заметить. Заразный период составляет 14 дней. А дети могут длительное время переносить в себе коронавирус и быть лишь переносчиками.
Чтобы снизить риск заражения или распространения COVID‑19 следует не забывать:
- Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их мылом.
- Не трогать руками глаза, нос и рот.
- Прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.
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