Этот вопрос волнует многих .

Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом pinterest.com

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В Украине уже 804 подтвержденных случая заболевания COVID-19. С каждым днем цифра растет, а вопросов о коронавирусе становится больше. Многих волнует вопрос, можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом.

Инфекционист Татьяна Безуглая отметила, что 85% болеют в легкой форме: кашель, насморк, першение в горле, субфебрильная температура. Можем переболеть коронавирусом и не заметить. Заразный период составляет 14 дней. А дети могут длительное время переносить в себе коронавирус и быть лишь переносчиками.

Чтобы снизить риск заражения или распространения COVID‑19 следует не забывать:

Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их мылом.

Не трогать руками глаза, нос и рот.

Прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.

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