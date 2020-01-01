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Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом

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Этот вопрос волнует многих .
Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом
Можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом
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В Украине уже 804 подтвержденных случая заболевания COVID-19. С каждым днем цифра растет,  а вопросов о коронавирусе становится больше. Многих волнует вопрос, можно ли заболеть коронавирусом и не знать об этом.

Инфекционист Татьяна Безуглая отметила, что 85% болеют в легкой форме: кашель, насморк, першение в горле, субфебрильная температура. Можем переболеть коронавирусом и не заметить. Заразный период составляет 14 дней. А дети могут длительное время переносить в себе коронавирус и быть лишь переносчиками.

Чтобы снизить риск заражения или распространения COVID‑19 следует не забывать:

  • Регулярно обрабатывать руки спиртосодержащим средством или мыть их мылом.
  • Не трогать руками глаза, нос и рот.
  • Прикрывать рот или нос сгибом локтя или салфеткой при кашле или чихании. Использованную салфетку нужно сразу же выбросить.

Ранее мы писали, что нужно знать об экспресс тестах на коронавирус. 

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Теги: коронавирус, новости, здоровье
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