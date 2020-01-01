Узнайте, кому и когда нужно делать экспресс-тесты на коронавирус.

Что нужно знать об экспресс-тестах на коронавирус Pinterest.com

Читай также: БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?

Врач-анестезиолог Сергей Дубров рассказал, что экспресс-тестирование информативно только через 5-6 дней после заражения вирусом. Если вы почувствовали, что нездоровится, или если контактировали с предположительно больным человеком, не надо в тот же день обращаться к врачу и проверяться на заболевание.

Не стоит также паниковать и пытаться без серьезных на то оснований срочно тестировать себя и всех родственников.

Есть четкие критерии, которые определяют необходимость экспресс-тестирования:

близкие контакты с человеком, у которого медики подтвердили заболевание СOVID-19;

наличие клинических симптомов заболевания.

Ранее мы писали, что у коронавируса появились новые симптомы.