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Доктор Комаровский рассказал, какими продуктами запастись на время карантина

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Украинский педиатр дал несколько советов.
Доктор Комаровский рассказал, какими продуктами запастись на время карантина
Доктор Комаровский рассказал, какими продуктами запастись на время карантина
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Сегодня часто услышать советь, что запасайтесь продуктами, чтобы лишний раз не выходить на улицу.  Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, какие продукты он рекомендует покупать. 

Комаровский отметил, что это должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по аптекам и супермаркетам хотя бы 2-3 недели. В списке в числе первых могут быть “долгоиграющие“ овощи и фрукты: бобовые, лук, чеснок, морковь, свекла, картофель, яблоки, апельсины, лимоны... Макаронные изделия, крупы, мука, в конце концов. Консервированные и замороженные овощи, рыба и мясо, молоко длительного хранения или сухое. 

Также Комаровский напомнил, что не стоит забывать о моющих средствах. 

Ранее мы публиковали полезные специи для иммунитета. 

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Теги: доктор Комаровский, советы доктора Комаровского, карантин
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Василище    01.04.2020, 13:51
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А с хлебушком чего делать?...
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