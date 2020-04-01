Доктор Комаровский рассказал, какими продуктами запастись на время карантина

Украинский педиатр дал несколько советов.

Читай также: Правила питания на карантине: рекомендации диетолога

Сегодня часто услышать советь, что запасайтесь продуктами, чтобы лишний раз не выходить на улицу. Педиатр Евгений Комаровский на своей страничке в Instagram рассказал, какие продукты он рекомендует покупать.



Комаровский отметил, что это должны быть непортящиеся продукты, которые позволят вам не выходить из дома или не ходить по аптекам и супермаркетам хотя бы 2-3 недели. В списке в числе первых могут быть “долгоиграющие“ овощи и фрукты: бобовые, лук, чеснок, морковь, свекла, картофель, яблоки, апельсины, лимоны... Макаронные изделия, крупы, мука, в конце концов. Консервированные и замороженные овощи, рыба и мясо, молоко длительного хранения или сухое.

Также Комаровский напомнил, что не стоит забывать о моющих средствах.



Ранее мы публиковали полезные специи для иммунитета.