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БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?

Комментариев: 2
Ученые исследуют возможную пользу вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом .
БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?
БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?
Pinterest.com

Читай также: Иммунизация в условиях пандемии COVID-19: делать или не делать прививки?

Пандемия Covid-19 охватила почти весь мир. Согласно информации опубликованной американскими учеными, влиять на развитие коронавируса и смертность может вакцина БЦЖ.

Американские ученые отметили, что вакцинация БЦЖ дает организму определенные преимущества в борьбе с коронавирусом.  Например, государства без универсальной политики вакцинации (Нидерланды, Италия и США) сильнее страдают о пандемии, чем те страны, где вакцина от туберкулеза применяется регулярно.

БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?
БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка?
Pinterest.com

Что следует знать о БЦЖ:

БЦЖ –  вакцина, изготовленная из штамма ослабленной живой бычей туберкулезной палочки. Вакцина была изобретена  французскими бактериологами Альебером Кальметом и Камилем Гереном в 1921 году.

Развитые страны считают вакцину небезопасной, именно поэтому по рекомендации ВОЗ ее применяют только в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.  

Отмечается, что вакцина не защищает от туберкулеза, но в позволяет в случае заражения легче перенести инфекцию и приобрести иммунитет. Прививка делается в первую неделю жизни и в 6-7 лет.

БЦЖ и коронавирус:

Информация о том, что БЦЖ защищает от коронавируса является лишь гипотезой и нет научных доказательств.  Также отмечается, что  БЦЖ – это палочка Коха, которая вызывает туберкулез, она достаточно устойчивая в окружающей среде.  У коронавируса другая структура.

Ранее мы писали, что у коронавируса появились новые симптомы. 

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Теги: коронавирус, новости, здоровье
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Комментариев (2)
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Василище    01.04.2020, 11:51
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Василище
Говорят,что ЕС и США не делают БЦЖ.Зато вроде Норвегия и Италия начали эксперимент на своих медиках,прививают БЦЖ.
Василище    01.04.2020, 11:51
Оценка:  0
Василище
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