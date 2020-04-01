Ученые исследуют возможную пользу вакцины БЦЖ в борьбе с коронавирусом .

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Пандемия Covid-19 охватила почти весь мир. Согласно информации опубликованной американскими учеными, влиять на развитие коронавируса и смертность может вакцина БЦЖ.

Американские ученые отметили, что вакцинация БЦЖ дает организму определенные преимущества в борьбе с коронавирусом. Например, государства без универсальной политики вакцинации (Нидерланды, Италия и США) сильнее страдают о пандемии, чем те страны, где вакцина от туберкулеза применяется регулярно.



БЦЖ при коронавирусе: эффективна ли прививка? Pinterest.com

Что следует знать о БЦЖ:

БЦЖ – вакцина, изготовленная из штамма ослабленной живой бычей туберкулезной палочки. Вакцина была изобретена французскими бактериологами Альебером Кальметом и Камилем Гереном в 1921 году.

Развитые страны считают вакцину небезопасной, именно поэтому по рекомендации ВОЗ ее применяют только в странах с высоким уровнем заболеваемости туберкулезом.

Отмечается, что вакцина не защищает от туберкулеза, но в позволяет в случае заражения легче перенести инфекцию и приобрести иммунитет. Прививка делается в первую неделю жизни и в 6-7 лет.

БЦЖ и коронавирус:

Информация о том, что БЦЖ защищает от коронавируса является лишь гипотезой и нет научных доказательств. Также отмечается, что БЦЖ – это палочка Коха, которая вызывает туберкулез, она достаточно устойчивая в окружающей среде. У коронавируса другая структура.

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