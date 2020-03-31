Коронавирус и секс: что следует знать

Узнайте, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться.

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Карантин и самоизоляция во время широкого распространения коронавируса — не блажь, а вынужденная необходимость. Правда, это все равно не повод отказываться от секса

Многих волнует вопрос, можно ли заниматься сексом во время эпидемии?



Нет никаких данных, что коронавирус может передаваться через вагинальный или анальный секс.



Однако, департамент здравоохранение Нью-Йорка уточняет, что подхватить коронавирус можно во время объятий и поцелуев, так как основным путем передачи инфекции остается воздушно-капельный.

Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса следует соблюдать такие правила:

Продезинфицировать все поверхности;

До и после секса принять душ (особое внимание уделить рукам и гениталиям)

Если пользуетесь секс-игрушками, то их нужно продезинфицировать

Если у вашего партнера есть недомогание, то для секса не лучшее время

Если у вас или у вашего партнера есть заболевание, которое может привести к осложненного течения COVID-19, (болезнь легких, сердца, диабет, рак) вам лучше на время отказаться от секса.

Ранее мы писали, что у коронавируса появились новые симптомы.