Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Коронавирус и секс: что следует знать

Комментариев: 1
Узнайте, как организовать свою сексуальную жизнь и не заразиться.
Коронавирус и секс: что следует знать
Коронавирус и секс: что следует знать
Pinterest.com

Читай также: Сколько коронавирус живет на поверхностях: ответ МОЗ

Карантин и самоизоляция во время широкого распространения коронавируса — не блажь, а вынужденная необходимость. Правда, это все равно не повод отказываться от секса

Многих волнует вопрос, можно ли заниматься сексом во время эпидемии?

Нет никаких данных, что коронавирус может передаваться через вагинальный или анальный секс. 

Однако, департамент здравоохранение Нью-Йорка  уточняет, что подхватить коронавирус можно во время объятий и поцелуев, так как основным путем передачи инфекции остается воздушно-капельный. 

Чтобы уменьшить риск распространения коронавируса следует соблюдать такие правила:

  • Продезинфицировать все поверхности;
  • До и после секса принять душ (особое внимание уделить рукам и гениталиям)
  • Если пользуетесь секс-игрушками, то их нужно продезинфицировать
  • Если у вашего партнера есть недомогание, то для секса не лучшее время
  • Если у вас или у вашего партнера есть заболевание, которое может привести к осложненного течения COVID-19, (болезнь легких, сердца, диабет, рак) вам лучше на время отказаться от секса.

Ранее мы писали, что у коронавируса появились новые симптомы. 

Поделись:
Теги: коронавирус, новости, секс
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
navigator2    31.03.2020, 14:22
Оценка:  0
navigator2
бу га га, короновірус на першому місці *palmface*
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь