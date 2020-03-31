Лучший способ избежать болезней – вовремя и регулярно сдавать минимум необходимых анализов.

От 18 до 39 лет: какие медицинские обследования нужны в этом возрасте pinterest

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Карантин закончится. Мы вернемся к своей привычной жизни, будем бежать по делам, встречаться с друзьями. А также больше начнем ценить нашу жизнь и свое здоровье. И стоит вспомнить о рекомендации врачей, что следует проходить ежегодный осмотр, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем. Гинеколог Ольга Белоконь рассказала, какие обследования стоит пройти женщинам которым от 18 до 30 лет.

Какие обследования необходимо пройти женщинам 18-39 лет:



Скрининг заболеваний шейки матки . ПАП-тест, начиная с 21 года (или через 3 года от начала половой жизни) ежегодно или раз в 3 года, если делаете его в комбинации с анализом на ВПЧ.

Скрининг заболеваний молочных желез. Женщины моложе 39 лет из группы среднего риска, не предъявляющие никаких жалоб, нуждаются лишь в самообследовании груди и ежегодном осмотре гинеколога/маммолога. ✅Маммография проводится с 39-40 (иногда 50) лет раз в 1-2 года (зависит от страны) или после 35 лет, если вы из группы высокого риска возникновения рака молочной железы (у вас есть мутации BRCA, семейная история РМЖ, облучение груди в возрасте до 30лет, предраковые процессы по результатам биопсии, 5ти летний риск РМЖ более 1.7% по Gail model).



От 18 до 39 лет: какие медицинские обследования нужны в этом возрасте Pinterest.com

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Посещение стоматолога . 1-2 раза в год для профессиональной чистки зубов и лечения мелкого кариеса.



Флюорография или рентгенография органов грудной клетки делается 1 раз в год-два, начиная с 18 лет



Скрининг на инфекции, передающиеся половым путем . Оязательно, если у вас были незащищенные половые контакты и вы никогда полно и правильно не обследовались.

Все подозрительные родинки и образования кожи требуют немедленного обращения к врачу онкологу/дерматологу. 1 раз в год-два необходим профилактический осмотр у врача дерматолога для общего осмотра и проведения дерматоскопии.

Скрининг артериальной гипертензии. Проверяйте свое артериальное давление не реже одного раза в 2 года. Если верхняя цифра (систолическое давление) находится в диапазоне от 120 до 139, или нижняя цифра (диастол ическое давление) находится в диапазоне от 80 до 89 мм рт.ст., его следует проверять каждый год. Если верхняя цифра давления больше 140 или нижняя цифра более 90 - обратитесь к терапевту/кардиологу/ семейному врачу.



От 18 до 39 лет: какие медицинские обследования нужны в этом возрасте Pinterest.com

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Скрининг гиперхолестеринемии («высокого холестерина» ). Рекомендуемый возраст начала скрининга 20 - 45 лет, да, вот такой вот разбег зависит от многих факторов (ожирение, наличие у вас заболеваний и пр.). Исследуется общий холестерин и его фракции (липопротеиды высокой плотности, липопротеиды низкой плотности, триглицериды). Если при проведении анализов вы получили нормальный результат, следующий раз вам можно делать их повторно через 5 лет. Исследование можно сделать раньше, если у вас сильно поменялся характер питания и возник избыточный вес/ ожирение.

Если у вас есть сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания почек и пр., вам может потребоваться более тщательный мониторинг. Если выявлены повышенные результаты - обратитесь к терапевту/семейному врачу.

Скрининг сахарного диабете . Если ваше артериальное давление составляет 140/80 мм рт. ст. и выше, есть ожирение или избыточный вес, если есть родственники первой линии с сахарным диабетом первого типа, вам следует обязательно сдавать глюкозу крови натощак и иногда гликированный гемоглобин не реже одного раз в год!Остальным это не требуется.

Скрининг рака яичников с 30-35 лет или на 5-10 лет раньше, чем возраст самого молодого члена семьи, заболевшего таким раком, если у вас

У вас есть мутация ВСА и у вас сохранены яичники

У вас синдром Линча (также называемый наследственным неполипозным колоректальным раком, и у вас сохранены яичники Проводится анализ крови на СА-125 и УЗИ органов малого таза ежегодно.

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Женщинам НЕ из группы риска скрининг НЕ показан. И да, он сильно критикуется и честно сказать не является очень хорошим и достоверным, но рекомендован только потому, что сегодня мы не имеем ничего лучше этого

Общий анализ крови делается ежегодно.

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