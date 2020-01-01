Узнайте, какая нужна профилактика, чтобы избежать инсульта.

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Инсульт — внезапное нарушение кровообращения мозга, при котором человек может тяжело пострадать и потерять базовые функции. На некоторые причины человек повлиять не может, однако профилактика инсульта позволяет предотвратить 80% преждевременных сосудистых катастроф

Контролировать кровяное давление

У людей с высоким кровяным давлением риск инсульта увеличивается в четыре раза. Так что лучшее, что нужно сделать - это лечить и контролировать. Нормальное кровяное давление должно быть меньше 135/85. Чтобы достичь этого, необходимо максимально сократить потребление соли, избегать продуктов с высоким содержанием холестерина употреблять фрукты, овощи, цельнозерновые продукты и нежирные молочные продукты, делать 30 минут ежедневных упражнений и не курить.



Как предотвратить инсульт Pinterest.com

Следить за весом

Ожирение является еще одним важным фактором, который может спровоцировать инсульт. Лучше всего обратиться к специалисту, чтобы составить программу в соответствии с индивидуальными потребностями каждого человека.

Делать упражнения

Тренировки с умеренной интенсивностью пять дней в неделю необходимы не только для снижения веса, но и для предотвращения риска развития инсульта, тромбоза, или кровоизлияния в мозг.

Лечить мерцательную аритмию

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Если вы чувствуете, что ваше сердце «трясется» или у вас появляются приступы удушья, это может сигнализировать о потенциально опасном для жизни состоянии. Мерцательная аритмия, патологический сердечный ритм, который увеличивает риск образования кровяных сгустков в сердце, является основной причиной инсульта. Чаще всего мерцательная аритмия встречается у людей старше 60 лет. Также она может возникать у молодых людей, у которых высокий уровень гормонов щитовидной железы.

Как предотвратить инсульт Pinterest.com

Контролировать уровень сахара

Диабет - это хроническое заболевание, которое повреждает кровеносные сосуды, а это, в свою очередь, увеличивает вероятность образования тромбов. Если у вас диабет, лучше всего позаботиться о своей диете и физических упражнениях. Если у вас нет диабета, следите за потреблением сахара, особенно если в вашей семье есть история болезни.

Воздержание от употребления табака

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Табак очень вреден для здоровья в любой разновидности: сигарет, сигар, трубок или жевательного табака и др. Пассивное курение также опасно. Риск развития инфаркта или инсульта начинает снижаться сразу же после прекращения употребления табачных изделий, а через год может снизиться на 50 %.



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