У коронавируса появились новые симптомы
Во время пандемии коронавируса беспокоиться стоит не только из-за сухого кашля, высокой температуры и болей по всему телу.
Читай также: Иммунизация в условиях пандемии COVID-19: делать или не делать прививки?
Среди симптомов COVID-19 кроме резкого повышения температуры тела, кашля назвали новые признаки инфекции.
Европейская система наблюдения(TESSY) проанализировала самые частые симптомы, с которыми обращались люди при подтверждённом COVID-19:
- Высокая температура 47%
- Озноб 27%
- Сухой кашель 25%
- Боль в горле 16%
В Испании к этим симптомам добавились:
- Одышка 31%
- Диарея 14%
- Головокружение 14%
- Снижение обоняния/вкуса 5%
- Сухость в глазах 21%
- Размытое/затуманенное зрение 13%
- Ощущение инородного тела в глазу 12%
Также может возникать боль в грудной клетке,имитирующая сердечную недостаточность, даже без респираторных симптомов или температуры.
Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.
Полная версия правил