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У коронавируса появились новые симптомы

Комментариев: 2
Во время пандемии коронавируса беспокоиться стоит не только из-за сухого кашля, высокой температуры и болей по всему телу.
У коронавируса появились новые симптомы
У коронавируса появились новые симптомы
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Среди симптомов COVID-19 кроме резкого повышения температуры тела, кашля назвали новые признаки инфекции. 

Европейская система наблюдения(TESSY) проанализировала самые частые симптомы, с которыми обращались люди при подтверждённом COVID-19:

  • Высокая температура 47%
  • Озноб 27%
  • Сухой кашель 25%
  • Боль в горле 16%

В Испании к этим симптомам добавились:

  • Одышка 31%
  • Диарея 14%
  • Головокружение 14%
  • Снижение обоняния/вкуса 5%
  • Сухость в глазах 21%
  • Размытое/затуманенное зрение 13%
  • Ощущение инородного тела в глазу 12%

Также может возникать боль в грудной клетке,имитирующая сердечную недостаточность, даже без респираторных симптомов или температуры.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях. 

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Теги: коронавирус, симптомы, новости, здоровье
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Комментариев (2)
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GreenPeace!    30.03.2020, 15:08
Оценка:  +1
GreenPeace!
Некоторые не верят,а зря
гость  (аноним)  30.03.2020, 15:00
Оценка:  -1
гость
Теперь каждый, у кого есть "сухость в глазах", "диарея" или "затуманенное зрение", будут думать, что у них коронавирус. Хватит уже! Нас обвиняют в панике, а сами эту самую панику провоцируют, печатая, что 812 человек в Италии умерло за сутки. КТО выдержит молча?
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