У коронавируса появились новые симптомы

Во время пандемии коронавируса беспокоиться стоит не только из-за сухого кашля, высокой температуры и болей по всему телу.

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Среди симптомов COVID-19 кроме резкого повышения температуры тела, кашля назвали новые признаки инфекции.



Европейская система наблюдения(TESSY) проанализировала самые частые симптомы, с которыми обращались люди при подтверждённом COVID-19:

Высокая температура 47%

Озноб 27%

Сухой кашель 25%

Боль в горле 16%

В Испании к этим симптомам добавились:

Одышка 31%

Диарея 14%

Головокружение 14%

Снижение обоняния/вкуса 5%

Сухость в глазах 21%

Размытое/затуманенное зрение 13%

Ощущение инородного тела в глазу 12%

Также может возникать боль в грудной клетке,имитирующая сердечную недостаточность, даже без респираторных симптомов или температуры.



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