Иммунизация в условиях пандемии COVID-19: делать или не делать прививки?
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Согласно рекомендациям ВОЗ, любые прерывания плановой иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации. Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии COVID-19.
Карантин не отменяет вакцинации. В приоритете являются первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни.
Стоит отметить, что существует определенные правила для вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции:
- избегать создания очередей, скопление в комнатах ожидания;
- заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации;
- выделить хорошо вентилируемые помещения;
- обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров;
- обеспечить соблюдение гигиены рук;
- обеспечить наличие дезинфекторов с содержанием спирта не менее 60%.
Рутинную вакцинацию людей, находившихся на самоизоляции через COVID-19 и контактных лиц, необходимо осуществлять после окончания периода самоизоляции при отсутствии симптомов респираторной инфекции.
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Вакцинировать людей, имевших лабораторно подтвержденный случай COVID-19, можно после выздоровления (в соответствии с принятым определение).
Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.
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