В ВОЗ ответили на этот вопрос.

Иммунизация в условиях пандемии COVID-19: делать или не делать прививки? Pinterest.com

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Согласно рекомендациям ВОЗ, любые прерывания плановой иммунизации, даже на короткий период, приведут к повышению вероятности вспышек вакциноуправляемых инфекций или рост количества случаев заболеваний, которые можно предотвратить путем вакцинации. Это будет дополнительной нагрузкой на системы здравоохранения в странах, которые уже и так перегружены из-за пандемии COVID-19.

Карантин не отменяет вакцинации. В приоритете являются первичные вакцинальные комплексы. В частности, это вакцинация от кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, коклюша и столбняка, особенно среди детей первого года жизни.

Иммунизация в условиях пандемии COVID-19: делать или не делать прививки? Pinterest.com

избегать создания очередей, скопление в комнатах ожидания;

заранее планировать график консультационных приемов и вакцинации;

выделить хорошо вентилируемые помещения;

обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 1,5-2 метров;

обеспечить соблюдение гигиены рук;

обеспечить наличие дезинфекторов с содержанием спирта не менее 60%.

Стоит отметить, что существует определенные правила для вакцинации в период распространения коронавирусной инфекции:

Рутинную вакцинацию людей, находившихся на самоизоляции через COVID-19 и контактных лиц, необходимо осуществлять после окончания периода самоизоляции при отсутствии симптомов респираторной инфекции.

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Вакцинировать людей, имевших лабораторно подтвержденный случай COVID-19, можно после выздоровления (в соответствии с принятым определение).

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на поверхностях.