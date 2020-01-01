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Британские ученые назвали новый симптом коронавируса

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Этот признак наблюдается примерно у трети пациентов.
Британские ученые назвали новый симптом коронавируса
Британские ученые назвали новый симптом коронавируса
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Как заявили британские ученые, еще одним симптомом  является полная потеря обоняния (аносмия) или частичная (гипосмия). Зараженные COVID-19 люди могут перестать чувствовать вкус еды и различать запахи, сказано на сайте Британской ассоциации отоларингологов.

Согласно статистике предоставленной специалистами из Южной Кореи, Китая, Италии и Германии, у многих людей с подтвержденным заражением коронавирусом появилась полная или частичная аносмия.

В Германии два из трех зараженных жаловались на потерю обоняния. А в Южной Корее, где тестирование было более широко распространено, у 30% пациентов с положительным тестированием аносмия была главным симптомом при легких формах заболевания.

Также отмечается, что многие пациенты в с положительным результатом теста на COVID-19 жаловались только на потерю обоняния и вкуса, а другие распространённые симптомы, например, лихорадка и кашель, у них отсутствовали. 

Ранее мы писали, где сделать тест на коронавирус. 

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Теги: коронавирус, новости, здоровье
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