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Как защитить ребенка от коронавируса

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В МОЗ напомнили несколько правил.
Как защитить ребенка от коронавируса
Как защитить ребенка от коронавируса
Pinterest.com

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Информации о том, как коронавирус влияет на детское здоровье пока нет. Но это не значит, что дети не в зоне риска.  В МОЗ напомнили простые правила, которые помогают сохранить детское здоровье. 

Как защитить ребенка от коронавируса
Как защитить ребенка от коронавируса
moz.gov.ua

Чтобы защитить ребенка от вируса, стоит помнить о следующих правилах:

  • Регулярно мыть руки теплой водой с мылом на протяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60%
  • Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить
  • Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;
  • Не  контактировать с теми, кто чихает и кашляет
  • Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели,  игрушки, пульты, туалеты, и тд.


Ранее мы писали, что вредит иммунитету. 

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Теги: коронавирус, детское здоровье
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