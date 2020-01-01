В МОЗ напомнили несколько правил.

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Информации о том, как коронавирус влияет на детское здоровье пока нет. Но это не значит, что дети не в зоне риска. В МОЗ напомнили простые правила, которые помогают сохранить детское здоровье.



Как защитить ребенка от коронавируса moz.gov.ua

Чтобы защитить ребенка от вируса, стоит помнить о следующих правилах:

Регулярно мыть руки теплой водой с мылом на протяжении 20-40 секунд. Если нет такой возможности, руки следует обработать дезинфектором с содержанием спирта не меньше, чем 60%

Стирать регулярно детские вещи и плюшевые игрушки согласно инструкции производителя. Если возможно, стирать вещи следует при наивысшем температурном режиме и тщательно их сушить

Во время прогулки вы не контактируете с другими людьми;

Не контактировать с теми, кто чихает и кашляет

Ежедневно дезинфицировать поверхности, к которым прикасаются в помещениях: столы, кресла с твердыми спинками, дверные ручки, выключатели, игрушки, пульты, туалеты, и тд.



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