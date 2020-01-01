Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
Ivona расскажет, что может ждать граждан, если государственные власти все же примут решение о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса на территории Украины.
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Что такое чрезвычайное положение и чем оно отличается от чрезвычайной ситуации?
Чрезвычайная ситуация - ситуация на отдельной территории, которая угрожает жизни и/или здоровью граждан, создает условия, непригодные для жизни или наносит значительный материальный ущерб. ЧС бывает региональной, местной, объектовой или государственной. К чрезвычайным ситуациям относятся: эпидемии, пожары, землетрясения, стихийные бедствия и прочие катастрофы.
Чрезвычайное положение - это законодательно введенный режим сроком не более 30 дней (на всей территории страны) или 60 дней (в отдельных регионах). По истечении этого срока может быть принято решение о продлении (не более чем на 30 суток). Режим ЧП ограничивает определенные конституционные права граждан и дает новые полномочия органам государственной власти. ЧП вводится в критический случаях, которые несут реальную угрозу жизни граждан или могут привести к нарушениям конституционного строя. Такой режим принимается, когда устранение сложившейся ситуации другими способами становится невозможным.
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Ограничительные меры при режиме ЧП в Украине:
- особый режим въезда и выезда, а также передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение
- движение транспортных средств ограничивается, представители органов власти имеет право на их досмотр
- охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, усиливается
- запрещается проведение митингов, забастовок и прочих массовых мероприятий.
Также при режиме чрезвычайного положения могут быть приняты дополнительные меры, направленные на соблюдение безопасности:
- установление комендантского часа
- проверка документов граждан и досмотр личных вещей, автомобилей, служебных помещений и жилья при необходимости
- изъятие у граждан и предприятий зарегистрированного оружия и прочих объектов военной техники
- ограничение работы СМИ и запрет на распространение и изготовлении информационного материала, призванного сеять панику и дестабилизировать сложившуюся ситуацию в стране
- введение особых правил пользования связью.
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В случаях необходимости ужесточения режима чрезвычайной ситуации могут быть приняты следующие меры:
- выселение граждан из мест, признанных опасными для проживания, на время чрезвычайного положения с обязательным предоставлением временного жилья
- временный запрет на строительство
- введение карантина и проведение обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий
- продукты и предметы первой необходимости будут распределяться между гражданами в особом порядке
- госпредприятия могут быть переориентированы на производство предметов первой необходимости, а их ресурсы мобилизованы по правилам режима ЧП
- трудоспособное население и его транспорт может быть привлечено для поддержки жизнедеятельности сограждан в режиме чрезвычайного положения.
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Какие права имеют украинцы в режиме чрезвычайного положения?
- Даже в случае ЧП на территории Украины, граждане, согласно 64 статье Конституции, сохраняют следующие права:
- каждый имеет неотъемлемое право на жизнь и соблюдение его достоинства, а также право на свободу и личную неприкосновенность
- гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство
- граждане равные перед законом и имеют равные конституционные права и свободы
- дети также равны в своих правах
- брак заключается на взаимном и добровольном согласии между партнерами
- гражданин имеет право защищать свои права и свободы в суде
- каждый имеет право на жилье
- каждый имеет право на возмещение ущерба, причиной которого стали незаконные решения, действие или бездействие органов государственной власти
- каждый имеет право на юридическую помощь
- каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения и/или приказы
- во время режим чрезвычайного положения продолжает действовать презумпция невиновности
- каждый имеет право отказаться давать показания или объяснения, касающиеся себя, членов семьи или близких родственников (круг которых определяется законом).
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Чрезвычайное положение при коронавирусе
В рамках введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса могут быть приняты следующие меры:
- закрытие всех рынков, торгово-развлекательных центров, театров, музеев, кино и прочих развлекательных учреждений
- запрет на проведение общественных мероприятий
- остановка общественного транспорта или запрет на пользование его отдельными видами
- карантин для всех учебных учреждений и детских садов
- переход медицинских учреждений на работу в режиме повышенной готовности
- введение запрета на въезд в страну для людей из стран-эпицентров распространения Covid-19.
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