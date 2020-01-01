Какие меры предосторожности предусматривает режим ЧП в Украине?

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком pinterest.com

Ivona расскажет, что может ждать граждан, если государственные власти все же примут решение о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса на территории Украины.

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Что такое чрезвычайное положение и чем оно отличается от чрезвычайной ситуации?

Чрезвычайная ситуация - ситуация на отдельной территории, которая угрожает жизни и/или здоровью граждан, создает условия, непригодные для жизни или наносит значительный материальный ущерб. ЧС бывает региональной, местной, объектовой или государственной. К чрезвычайным ситуациям относятся: эпидемии, пожары, землетрясения, стихийные бедствия и прочие катастрофы.

Чрезвычайное положение - это законодательно введенный режим сроком не более 30 дней (на всей территории страны) или 60 дней (в отдельных регионах). По истечении этого срока может быть принято решение о продлении (не более чем на 30 суток). Режим ЧП ограничивает определенные конституционные права граждан и дает новые полномочия органам государственной власти. ЧП вводится в критический случаях, которые несут реальную угрозу жизни граждан или могут привести к нарушениям конституционного строя. Такой режим принимается, когда устранение сложившейся ситуации другими способами становится невозможным.

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком pinterest.com

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Ограничительные меры при режиме ЧП в Украине:

особый режим въезда и выезда, а также передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение

движение транспортных средств ограничивается, представители органов власти имеет право на их досмотр

охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, усиливается

запрещается проведение митингов, забастовок и прочих массовых мероприятий.

Также при режиме чрезвычайного положения могут быть приняты дополнительные меры, направленные на соблюдение безопасности:

установление комендантского часа

проверка документов граждан и досмотр личных вещей, автомобилей, служебных помещений и жилья при необходимости

изъятие у граждан и предприятий зарегистрированного оружия и прочих объектов военной техники

ограничение работы СМИ и запрет на распространение и изготовлении информационного материала, призванного сеять панику и дестабилизировать сложившуюся ситуацию в стране

введение особых правил пользования связью.

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком pinterest.com

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В случаях необходимости ужесточения режима чрезвычайной ситуации могут быть приняты следующие меры:

выселение граждан из мест, признанных опасными для проживания, на время чрезвычайного положения с обязательным предоставлением временного жилья

временный запрет на строительство

введение карантина и проведение обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий

продукты и предметы первой необходимости будут распределяться между гражданами в особом порядке

госпредприятия могут быть переориентированы на производство предметов первой необходимости, а их ресурсы мобилизованы по правилам режима ЧП

трудоспособное население и его транспорт может быть привлечено для поддержки жизнедеятельности сограждан в режиме чрезвычайного положения.

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Какие права имеют украинцы в режиме чрезвычайного положения?

Даже в случае ЧП на территории Украины, граждане, согласно 64 статье Конституции, сохраняют следующие права:

каждый имеет неотъемлемое право на жизнь и соблюдение его достоинства, а также право на свободу и личную неприкосновенность

гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство

граждане равные перед законом и имеют равные конституционные права и свободы

дети также равны в своих правах

брак заключается на взаимном и добровольном согласии между партнерами

гражданин имеет право защищать свои права и свободы в суде

каждый имеет право на жилье

каждый имеет право на возмещение ущерба, причиной которого стали незаконные решения, действие или бездействие органов государственной власти

каждый имеет право на юридическую помощь

каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения и/или приказы

во время режим чрезвычайного положения продолжает действовать презумпция невиновности

каждый имеет право отказаться давать показания или объяснения, касающиеся себя, членов семьи или близких родственников (круг которых определяется законом).

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком pinterest.com

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Чрезвычайное положение при коронавирусе

В рамках введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса могут быть приняты следующие меры:

закрытие всех рынков, торгово-развлекательных центров, театров, музеев, кино и прочих развлекательных учреждений

запрет на проведение общественных мероприятий

остановка общественного транспорта или запрет на пользование его отдельными видами

карантин для всех учебных учреждений и детских садов

переход медицинских учреждений на работу в режиме повышенной готовности

введение запрета на въезд в страну для людей из стран-эпицентров распространения Covid-19.

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