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Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком

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Какие меры предосторожности предусматривает режим ЧП в Украине?
Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
pinterest.com

Ivona расскажет, что может ждать граждан, если государственные власти все же примут решение о введении чрезвычайного положения из-за коронавируса на территории Украины.

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Что такое чрезвычайное положение и чем оно отличается от чрезвычайной ситуации?

Чрезвычайная ситуация - ситуация на отдельной территории, которая угрожает жизни и/или здоровью граждан, создает условия, непригодные для жизни или наносит значительный материальный ущерб. ЧС бывает региональной, местной, объектовой или государственной. К чрезвычайным ситуациям относятся: эпидемии, пожары, землетрясения, стихийные бедствия и прочие катастрофы.

Чрезвычайное положение - это законодательно введенный режим сроком не более 30 дней (на всей территории страны) или 60 дней (в отдельных регионах). По истечении этого срока может быть принято решение о продлении (не более чем на 30 суток). Режим ЧП ограничивает определенные конституционные права граждан и дает новые полномочия органам государственной власти. ЧП вводится в критический случаях, которые несут реальную угрозу жизни граждан или могут привести к нарушениям конституционного строя. Такой режим принимается, когда устранение сложившейся ситуации другими способами становится невозможным.

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
pinterest.com

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Ограничительные меры при режиме ЧП в Украине:

  • особый режим въезда и выезда, а также передвижения по территории, где введено чрезвычайное положение
  • движение транспортных средств ограничивается, представители органов власти имеет право на их досмотр
  • охрана общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, усиливается
  • запрещается проведение митингов, забастовок и прочих массовых мероприятий.

Также при режиме чрезвычайного положения могут быть приняты дополнительные меры, направленные на соблюдение безопасности:

  • установление комендантского часа
  • проверка документов граждан и досмотр личных вещей, автомобилей, служебных помещений и жилья при необходимости
  • изъятие у граждан и предприятий зарегистрированного оружия и прочих объектов военной техники
  • ограничение работы СМИ и запрет на распространение и изготовлении информационного материала, призванного сеять панику и дестабилизировать сложившуюся ситуацию в стране
  • введение особых правил пользования связью.

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
pinterest.com

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В случаях необходимости ужесточения режима чрезвычайной ситуации могут быть приняты следующие меры:

  • выселение граждан из мест, признанных опасными для проживания, на время чрезвычайного положения с обязательным предоставлением временного жилья
  • временный запрет на строительство
  • введение карантина и проведение обязательных санитарно-эпидемиологических мероприятий
  • продукты и предметы первой необходимости будут распределяться между гражданами в особом порядке
  • госпредприятия могут быть переориентированы на производство предметов первой необходимости, а их ресурсы мобилизованы по правилам режима ЧП
  • трудоспособное население и его транспорт может быть привлечено для поддержки жизнедеятельности сограждан в режиме чрезвычайного положения.

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Какие права имеют украинцы в режиме чрезвычайного положения?

  • Даже в случае ЧП на территории Украины, граждане, согласно 64 статье Конституции, сохраняют следующие права:
  • каждый имеет неотъемлемое право на жизнь и соблюдение его достоинства, а также право на свободу и личную неприкосновенность
  • гражданин Украины не может быть лишен гражданства и права сменить гражданство
  • граждане равные перед законом и имеют равные конституционные права и свободы
  • дети также равны в своих правах
  • брак заключается на взаимном и добровольном согласии между партнерами
  • гражданин имеет право защищать свои права и свободы в суде
  • каждый имеет право на жилье
  • каждый имеет право на возмещение ущерба, причиной которого стали незаконные решения, действие или бездействие органов государственной власти
  • каждый имеет право на юридическую помощь
  • каждый имеет право не выполнять явно преступные распоряжения и/или приказы
  • во время режим чрезвычайного положения продолжает действовать презумпция невиновности
  • каждый имеет право отказаться давать показания или объяснения, касающиеся себя, членов семьи или близких родственников (круг которых определяется законом).

Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
Чрезвычайное положение: что это значит для украинцев простым языком
pinterest.com

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Чрезвычайное положение при коронавирусе

В рамках введение чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса могут быть приняты следующие меры:

  • закрытие всех рынков, торгово-развлекательных центров, театров, музеев, кино и прочих развлекательных учреждений
  • запрет на проведение общественных мероприятий
  • остановка общественного транспорта или запрет на пользование его отдельными видами
  • карантин для всех учебных учреждений и детских садов
  • переход медицинских учреждений на работу в режиме повышенной готовности
  • введение запрета на въезд в страну для людей из стран-эпицентров распространения Covid-19.

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Теги: COVID-19, 2019-nCoV, коронавирус, Коронавирус в Украине, чрезвычайное положение, закон Украины, Конституция Украины, коронавирус в Украине 2020, чрезвычайное положение в украине, днем ангела
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Источник: ivona bigmir)net

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