Как сделать антисептик дома: советы доктора Комаровского
Узнайте простой рецепт антисептика.
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке опубликовал рецепт, как приготовить антисептик дома.
Ингредиенты:
- 240 мл — спирта
- 15 мл — перекиси 3%
- 5 мл — глицерина
- 60 мл — воды
Способ приготовления:
Вылить в емкость спирт. Набрать шприцом перекись водорода и добавить в емкость со спиртом, добавить глицерин и воду, все размешать.
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