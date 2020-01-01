Как сделать антисептик дома: советы доктора Комаровского

Узнайте простой рецепт антисептика.

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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке опубликовал рецепт, как приготовить антисептик дома.

Ингредиенты:

240 мл — спирта

15 мл — перекиси 3%

5 мл — глицерина

60 мл — воды

Способ приготовления:

Вылить в емкость спирт. Набрать шприцом перекись водорода и добавить в емкость со спиртом, добавить глицерин и воду, все размешать.

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