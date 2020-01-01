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Как сделать антисептик дома: советы доктора Комаровского

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Узнайте простой рецепт антисептика.
Как приготовить антисептик дома: советы доктора Комаровского
Как приготовить антисептик дома: советы доктора Комаровского
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своей страничке опубликовал рецепт, как приготовить антисептик дома. 

Ингредиенты:

  • 240 мл — спирта
  • 15 мл — перекиси 3%
  • 5 мл — глицерина
  • 60 мл — воды

Способ приготовления:
Вылить  в емкость спирт.  Набрать шприцом перекись водорода и добавить в емкость со спиртом, добавить глицерин и воду, все размешать. 

Ранее мы писали, какие продукты закупить на карантин. 

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Теги: доктор Комаровский, антисептик, советы доктора Комаровского
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