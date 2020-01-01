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Что следует знать о нервной булимии

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Булимия является серьезным расстройством пищевого поведения, которое может быть смертельным, если своевременно не лечить.
Что следует знать о нервной булимии
Что следует знать о нервной булимии
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Нервная булимия – нарушение пищевого поведения, проявляющееся в неспособности контролировать свой аппетит, выражается в периодических приступах мучительного голода, который очень сложно удовлетворить.

Больные булимией испытывают навязчивое желание есть, даже если не чувствуют голода. Зачастую такое поведение приводит к ожирению, но это необязательный показатель, так как многие больные, движимые чувством вины, предпочитают освобождать желудок от пищи посредством вызывания рвоты.

Схемы, по которым действуют больные булимией могут быть различны, но в основном болезнь проявляется в приступообразном желании есть (внезапное проявление повышенного аппетита), в ночном переедании (голод усиливается ночью) или же в постоянном непрекращающемся поглощении пищи.

Что следует знать о нервной булимии
Что следует знать о нервной булимии
Pinterest.com


Что влияет на развитие булимии:

  • имеется наследственный фактор;
  • у человека заниженная самооценка и болезненное стремление к идеалам;
  • имеет место органическое повреждение пищевого центра в коре мозга – иногда диагностика показывает, что причиной болезни выступают травмы;
  • нарушены обменные процессы в организме или есть проблемы с гормонами.

Признаки булимии:

  • Переедание (бесконтрольное потребление пищи в больших количествах), возможен волчий голод (когда человек не чувствует насыщения, сколько бы ни ел) и ночные набеги на холодильник.
  • Регулярные попытки влиять на массу своего тела: очищения желудка путём вызывания рвоты, злоупотребление слабительным, строгие диеты, чрезмерные физические нагрузки и голодание.
  • Чрезмерная зависимость самооценки от веса и фигуры.

Что следует знать о нервной булимии
Что следует знать о нервной булимии
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Тип булимии:

Существует два типа булимии:

  • Слабительные. После переедания вызывается рвота,  используются слабительные и / или мочегонные средства, чтобы очистить себя и, таким образом, избежать набора веса.
  • Не слабительные. Переедание компенсируется чрезмерными физическими нагрузками

Симптомы булимии:

Очень важно обратить внимание на симптомы. Люди, которые страдают булимией часто скрывают свое расстройство в течение длительного времени

  • Нежелание  принимать свой вес. Постоянно кажется, что есть лишние килограммы.
  • Есть раны на руках..
  • Ежедневные изнурительные тренировки по несколько часов. 
  • Отказ от приема пищи, утверждая, что уже поели.
  • Идет в ванную сразу после еды.
  • Обезвоживание.
  • Проблемы с пищеварением.
  •  Нерегулярные или отсутствующие месячных
  • Запор
  • Выпадение волос.
  • Сухая кожа.
  • Слабость
  • Головная боль.
  • Частые обмороки.

Что следует знать о нервной булимии
Что следует знать о нервной булимии
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Диагностика:

Диагностирование проводится на основе клинической картины, а также после беседы со специалистом по психическим расстройствам. Для выявления негативных последствий назначают анализ крови и мочи, УЗИ внутренних органов.

Лечение булимии:

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В некоторых случаях, если в жизни происходят позитивные, повышающие самооценку перемены, булимия может пройти без лечения, однако обычно лечение требуется. Поскольку причинами булимии, помимо низкой самооценки, являются социальные и психологические факторы, ее лечение требует психотерапии.

Ранее мы публиковали признаки слабого иммунитета. 

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Теги: булимия, здоровье
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