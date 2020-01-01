Булимия является серьезным расстройством пищевого поведения, которое может быть смертельным, если своевременно не лечить.

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Нервная булимия – нарушение пищевого поведения, проявляющееся в неспособности контролировать свой аппетит, выражается в периодических приступах мучительного голода, который очень сложно удовлетворить.



Больные булимией испытывают навязчивое желание есть, даже если не чувствуют голода. Зачастую такое поведение приводит к ожирению, но это необязательный показатель, так как многие больные, движимые чувством вины, предпочитают освобождать желудок от пищи посредством вызывания рвоты.



Схемы, по которым действуют больные булимией могут быть различны, но в основном болезнь проявляется в приступообразном желании есть (внезапное проявление повышенного аппетита), в ночном переедании (голод усиливается ночью) или же в постоянном непрекращающемся поглощении пищи.



Что следует знать о нервной булимии Pinterest.com

имеется наследственный фактор;

у человека заниженная самооценка и болезненное стремление к идеалам;

имеет место органическое повреждение пищевого центра в коре мозга – иногда диагностика показывает, что причиной болезни выступают травмы;

нарушены обменные процессы в организме или есть проблемы с гормонами.

Признаки булимии:

Переедание (бесконтрольное потребление пищи в больших количествах), возможен волчий голод (когда человек не чувствует насыщения, сколько бы ни ел) и ночные набеги на холодильник.

Регулярные попытки влиять на массу своего тела: очищения желудка путём вызывания рвоты, злоупотребление слабительным, строгие диеты, чрезмерные физические нагрузки и голодание.

Чрезмерная зависимость самооценки от веса и фигуры.

Что следует знать о нервной булимии Pinterest.com

Существует два типа булимии:

Слабительные. После переедания вызывается рвота, используются слабительные и / или мочегонные средства, чтобы очистить себя и, таким образом, избежать набора веса.

Не слабительные. Переедание компенсируется чрезмерными физическими нагрузками

Симптомы булимии:

Очень важно обратить внимание на симптомы. Люди, которые страдают булимией часто скрывают свое расстройство в течение длительного времени

Нежелание принимать свой вес. Постоянно кажется, что есть лишние килограммы.

Есть раны на руках..

Ежедневные изнурительные тренировки по несколько часов.

Отказ от приема пищи, утверждая, что уже поели.

Идет в ванную сразу после еды.

Обезвоживание.

Проблемы с пищеварением.

Нерегулярные или отсутствующие месячных

Запор

Выпадение волос.

Сухая кожа.

Слабость

Головная боль.

Частые обмороки.

Что следует знать о нервной булимии Pinterest.com

Диагностирование проводится на основе клинической картины, а также после беседы со специалистом по психическим расстройствам. Для выявления негативных последствий назначают анализ крови и мочи, УЗИ внутренних органов.

Лечение булимии:

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В некоторых случаях, если в жизни происходят позитивные, повышающие самооценку перемены, булимия может пройти без лечения, однако обычно лечение требуется. Поскольку причинами булимии, помимо низкой самооценки, являются социальные и психологические факторы, ее лечение требует психотерапии.

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