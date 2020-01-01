Что следует знать о нервной булимии
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Нервная булимия – нарушение пищевого поведения, проявляющееся в неспособности контролировать свой аппетит, выражается в периодических приступах мучительного голода, который очень сложно удовлетворить.
Больные булимией испытывают навязчивое желание есть, даже если не чувствуют голода. Зачастую такое поведение приводит к ожирению, но это необязательный показатель, так как многие больные, движимые чувством вины, предпочитают освобождать желудок от пищи посредством вызывания рвоты.
Схемы, по которым действуют больные булимией могут быть различны, но в основном болезнь проявляется в приступообразном желании есть (внезапное проявление повышенного аппетита), в ночном переедании (голод усиливается ночью) или же в постоянном непрекращающемся поглощении пищи.
Что влияет на развитие булимии:
- имеется наследственный фактор;
- у человека заниженная самооценка и болезненное стремление к идеалам;
- имеет место органическое повреждение пищевого центра в коре мозга – иногда диагностика показывает, что причиной болезни выступают травмы;
- нарушены обменные процессы в организме или есть проблемы с гормонами.
Признаки булимии:
- Переедание (бесконтрольное потребление пищи в больших количествах), возможен волчий голод (когда человек не чувствует насыщения, сколько бы ни ел) и ночные набеги на холодильник.
- Регулярные попытки влиять на массу своего тела: очищения желудка путём вызывания рвоты, злоупотребление слабительным, строгие диеты, чрезмерные физические нагрузки и голодание.
- Чрезмерная зависимость самооценки от веса и фигуры.
Тип булимии:
Существует два типа булимии:
- Слабительные. После переедания вызывается рвота, используются слабительные и / или мочегонные средства, чтобы очистить себя и, таким образом, избежать набора веса.
- Не слабительные. Переедание компенсируется чрезмерными физическими нагрузками
Симптомы булимии:
Очень важно обратить внимание на симптомы. Люди, которые страдают булимией часто скрывают свое расстройство в течение длительного времени
- Нежелание принимать свой вес. Постоянно кажется, что есть лишние килограммы.
- Есть раны на руках..
- Ежедневные изнурительные тренировки по несколько часов.
- Отказ от приема пищи, утверждая, что уже поели.
- Идет в ванную сразу после еды.
- Обезвоживание.
- Проблемы с пищеварением.
- Нерегулярные или отсутствующие месячных
- Запор
- Выпадение волос.
- Сухая кожа.
- Слабость
- Головная боль.
- Частые обмороки.
Диагностика:
Диагностирование проводится на основе клинической картины, а также после беседы со специалистом по психическим расстройствам. Для выявления негативных последствий назначают анализ крови и мочи, УЗИ внутренних органов.
Лечение булимии:
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В некоторых случаях, если в жизни происходят позитивные, повышающие самооценку перемены, булимия может пройти без лечения, однако обычно лечение требуется. Поскольку причинами булимии, помимо низкой самооценки, являются социальные и психологические факторы, ее лечение требует психотерапии.
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