Важность мытья рук и Игнац Земмельвейс: новый дудл от Google

Кто такой Игнац Земмельвейс и почему Google решили посвятить ему дудл именно сейчас?

“Тщательно мойте руки“. К этому нас приучают с детства. И пусть порой мы забываем наставления родителей, именно эта простая мера предосторожности способна спасти человека от множества инфекционных заражений. Впрочем, так было не всегда. 20 марта 2020 года компания Google с помощью очаровательного и поучительного дудла решила напомнить нам о важности соблюдения личной гигиены и почтить память “отца асептики и спасателя матерей“ Игнаца Земмельвейса. Кем был этот и как же правильно мыть руки, расскажет Ivona.

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Игнац Филипп Земмельвейс и его история

Игнац Филипп Земмельвейс был венгерским врачом-акушером. Как истинный профессионал, он начал исследовать проблему высокой смерти рожениц и новорожденных. В поисках ответа на этот острый медицинский вопрос, Земмельвейс пришел к выводу, что возможной причиной появления сепсиса у женщин после родов может быть пренебрежение правилами гигиены врачами. Часто они принимали рожениц после сложных операций или посещения мертвецкой, просто протирая руки носовым платком. Медицинский персонал своей больницы он обязал перед приемом обеззараживать руки раствором хлорной извести. Благодаря этому смертность его пациенток сократилась в более чем 7 раз.

Игнац Филипп Земмельвейс wikipedia.org

Однако открытие Игнаца Земмельвейса не снискало признания. Медицинское общество сочло такие меры предосторожности прямым обвинением врачей в халатности. В страхе из-за потери репутации коллеги доктора Земмельвейса решили отправить его в сумасшедший дом, где профессор вскорости скончался.

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Открытие Земмельвейса, асептика и правила гигиены

Однако дело Игнаца Земмельвейса продолжило жить. Во многом именно его догадка о связи чистоты рук и высокого заражения привела к тому, что в современной медицине дезинфекция - стоит едва ли не на первом месте.

В конце 2019 года, спустя почти два столетия после смерти Земмельвейса, мир всколыхнула вспышка коронавируса, главной профилактической мерой которого является именно соблюдение правил личной гигиены. О важности чистых рук и необходимости дезинфекции поверхностей и помещений не раз упоминала ВОЗ в своих инструкциях по борьбе с распространением коронавируса Covid-2019. Не удивительно, что компания Google, известная своими информативными дудлами, избрала именно такую тему для поучительного мультфильма. Он посвящен достижениям Игнаца Земмельвейса и показывает, как правильно мыть руки во избежание инфицирования.

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Простая инструкция длится всего лишь 50 секунд, но способна предотвратить множество заболеваний, среди которых смертельно опасный коронавирус Covid-2019. Так маленькое открытие, сделанное почти два века назад простым врачом-акушером Игнацом Земмельвейсом, до сих пор вершит великие дела.

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