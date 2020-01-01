В США анонсировали применение нового лекарства от коронавируса

Раньше этот препарат использовали для лечения малярии.

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Президент США Дональд Трамп анонсировал использование для лечения коронавируса протималяриийного препарата гидроксихлорохин. Трам отметил, что управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило использование данного препарата для лечение коронавируса из Китая.

Лекарство гидроксихлорохин, разработанный более полувека назад для лечения малярии, демонстрирует признаки того, что он также может помочь вылечить COVID-19 - особенно в сочетании с антибиотиком, показывает новое исследование.

Препарат гидроксихлорогин, который продается под названием Плагенил, сейчас он входит в перечень жизненно необходимых и важных препаратов, сообщает Forbes со ссылкой на результаты, опубликованные 9 марта в журнале «Клинические инфекционные заболевания».

«Мы предсказываем, что лекарство обладает хорошим потенциалом для борьбы с этой болезнью», - говорится в отчете авторов исследования.

В исследовании приняли участие 36 пациентов, в том числе 20 человек, прошедших лечение, и 16 инфицированных. Группе давали 600 мг Плагенила каждый день.



Лекарство от коронавируса США - препарат гидроксихлорохин от COVID-19 Pinterest.com

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Исследователи обнаружили, что к третьему дню 50% пациентов, получавших лечение, перешли с положительного на отрицательный уровень вируса, а к шестому дню этот показатель достиг 70%.

Несмотря на небольшой размер выборки, наше исследование показывает, что лечение гидроксихлорогином в значительной степени связано со снижением / исчезновением вирусной нагрузки у пациентов с COVID-19 - сказано в исследовании.

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