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Курение и коронавирус — есть связь?

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В ВОЗ ответили на этот вопрос.
Коронавирус и курение - Какая связь отвечает ВОЗ
Коронавирус и курение - Какая связь отвечает ВОЗ
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По информации ВОЗ, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными в частности курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19 - сказано на facebook странице Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Исследования 55 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше.

Коронавирус и курение - Какая связь отвечает ВОЗ
Коронавирус и курение - Какая связь отвечает ВОЗ
Pinterest.com

Как отмечается в сообщение, курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19 поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей.  Отмечается, что COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказано.

Но  взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы очевидна, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомов, а следовательно увеличить вероятность смерти.

Ранее мы писали, сколько коронавирус живет на различных поверхностях. 

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Теги: коронавирус, курение, ВОЗ
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Источник: phc.org.ua

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