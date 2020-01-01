Курение и коронавирус — есть связь?

В ВОЗ ответили на этот вопрос.

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По информации ВОЗ, люди с сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями (вызванными в частности курением) имеют высокий риск развития тяжелых симптомов COVID-19 - сказано на facebook странице Центр общественного здоровья Минздрава Украины.

Исследования 55 924 лабораторно подтвержденных случаев в Китае показывают, что показатель смертности у пациентов с COVID-19 значительно выше среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, гипертонией, хроническими респираторными заболеваниями или раком, чем у тех, кто не имел хронических заболеваний раньше.



Коронавирус и курение - Какая связь отвечает ВОЗ Pinterest.com

Как отмечается в сообщение, курение является фактором риска для любой инфекции нижних дыхательных путей, а вирус, который вызывает COVID-19 поражает прежде всего дыхательную систему и часто вызывает легкое и тяжелое поражение дыхательных путей. Отмечается, что COVID-19 является недавно выявленным заболеванием, поэтому непосредственная связь между курением и болезнью еще не доказано.

Но взаимосвязь между COVID-19 и здоровьем сердечно-сосудистой системы очевидна, а курение является основной причиной сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. Слабую сердечно-сосудистую систему имеют больные COVID-19 с курением в анамнезе. Это может сделать пациентов-курильщиков восприимчивыми к тяжелым симптомов, а следовательно увеличить вероятность смерти.

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