Гречка – не только самая популярная крупа, но еще и самая полезная.

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Сейчас нет такого человека, который бы не слышал шутки о гречки.Но не стоит забывать, что именно эта крупа пользуется популярностью по всему миру и является неотъемлемой составляющей рациона людей, которые ценят свое здоровье. Так как уже у всех дома есть гречка, предлагаем узнать больше о ее полезных свойствах..

Улучшает здоровье сердца

Гречка помогает уменьшить воспаление и снизить уровень ЛПНП или уровень «плохого холестерина», оба из которых важны для поддержания здоровья сердца. Основным питательным веществом, обеспечивающим эти преимущества, является рутин, тип фитонутриента и антиоксиданта, который помогает стабилизировать кровяное давление и снизить уровень холестерина.



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Полезна для людей, у которых диабет

Гречка является источником сложных углеводов. Эта форма углеводов может помочь людям контролировать уровень глюкозы в крови. Организм занимает больше времени, чтобы расщепить сложные углеводы, чем простые углеводы. Это замедляет пищеварение и помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови дольше.

Улучшает пищеварение

Гречка богата клетчаткой. Пищевая клетчатка - это растительный углевод, который организм не может разрушить во время пищеварения. Клетчатка помогает кишечнику эффективно переваривать пищу.Будучи хорошим источником клетчатки и ниацина, гречка становится хорошим выбором для здоровья пищеварительной системы.



Полезные свойства гречки Pinterest.com

Защищает от рака

Гречка содержит антиоксиданты и фенольные соединения, которые могут помочь в борьбе с некоторыми видами рака. Некоторые из антиоксидантов, содержащихся в этой пище, включают флавоноиды, такие как олигомерные проантоцианидины, которые защищают ваши клетки от повреждения свободными радикалами и предотвращают опасное воспаление, которое может способствовать распространению рака.

Источник растительного белка

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Гречка не только богата витаминами и минералами, но и является отличным источником усваиваемого растительного белка. На каждые 100 г порции этот продукт содержит до 14 г белка и 12 различных аминокислот для поддержки роста и синтеза мышц. Содержание белка не так высоко, как у некоторых бобов и бобовых, но выше, чем у большинства цельных зерен.



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