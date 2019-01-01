Японский препарат показал клиническую эффективность при лечении COVID-19

Проведены успешные клинические испытания этого препарата.

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Руководство здравоохранения Китая объявило о том, что созданное в Японии противовирусное средство “Фавипиравир“, эффективно для лечения пациентов у которых обнаружили Covid 2019.

Чжан Синьминь, директор Китайского национального центра развития биотехнологий, сказал, что “Фавипиравир“ оказался эффективным в 2 клинических испытаниях, проведенных в Ухане и Шэньчжэне, и в нем участвовали 240 пациентов и 80 пациентов соответственно.

Исследование показало, что лекарство может сократить время выздоровления с 11 до четырех дней для легких и обычных случаев заражения коронавирусом.

Другое исследование в Ухане показало, что лекарство Фавипиравир также может сократить продолжительность лихорадки в среднем с 4,2 до 2,5 дней.

Более того, никаких существенных побочных эффектов не наблюдалось от Фавипиравир при лечение коронавируса.

Фавипиравир присутствует на японском рынке с 2014 года, и мы также не видим явных побочных эффектов - сказал Чжан журналистам во время правительственной пресс-конференции.

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