Во время карантина стоит придерживаться некоторых элементарных правил, которые помогут сохранить здоровье.

Как вести себя во время карантина Pinterest.com

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Карантин внес коррективы в жизнь каждого украинца. Многие уже осознали всю серьезность ситуации, но есть и те, кто еще не понимает, что происходит и какие могут быть последствия.В МОЗ напомнили правила поведения во время карантина.

Правила поведения дома:

Оставайтесь дома за исключением жизненно необходимых потребностей - выхода за продуктами или лекарствами, на работу;

Не ходите в гости и не приглашайте их домой, общайтесь только с родными, с которыми проживаете;

Част мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;

Пользуйтесь услугами доставки только к двери квартиры / дома;

Проветривайте помещение, дезинфицируйте двери и ручки;

Не пользуйтесь совместными столовыми приборами и не ешьте из одной посуды с другими членами семьи;

Откажитесь от курения.

Как вести себя во время карантина Pinterest.com

Оставайтесь дома, если у вас повышенная температура;

Пользуйтесь лифтом по одному;

Соблюдайте безопасную дистанцию ​​с другими людьми в 1.5-2 метра;

Избегайте рукопожатий и объятий;

Часто мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;

Дезинфицируйте рабочие поверхности и особисты вещи (столы, мобильные телефоны, очки);

Проветривайте рабочее помещение;

Совещания и рабочие встречи проводите онлайн.

Правила поведения вне дома:

Оставляйте помещение только при жизненно необходимых потребностях (поход в магазин, аптеку, больницу или на работу);

По-возможности не пользуйтесь общественным транспортом;

Пользуйтесь машиной и лифтом по одному или только с членами своей семьи;

Открывайте дверь, используя салфетки;

Избегайте рукопожатий и объятий;

Избегайте скоплений людей, соблюдайте безопасную дистанцию ​​в 1.5 - 2 метра.

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