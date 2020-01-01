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Как вести себя во время карантина

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Во время карантина стоит придерживаться некоторых элементарных правил, которые помогут сохранить здоровье.
Как вести себя во время карантина
Как вести себя во время карантина
Pinterest.com

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Карантин внес коррективы в жизнь каждого украинца. Многие уже осознали всю серьезность ситуации, но есть и те, кто еще не понимает, что происходит и какие могут быть последствия.В МОЗ напомнили правила поведения во время карантина. 

Правила поведения дома:

  • Оставайтесь дома за исключением жизненно необходимых потребностей - выхода за продуктами или лекарствами, на работу;
  • Не ходите в гости и не приглашайте их домой, общайтесь только с родными, с которыми проживаете;
  • Част мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;
  • Пользуйтесь услугами доставки только к двери квартиры / дома;
  • Проветривайте помещение, дезинфицируйте двери и ручки;
  • Не пользуйтесь совместными столовыми приборами и не ешьте из одной посуды с другими членами семьи;
  • Откажитесь от курения.

Как вести себя во время карантина
Как вести себя во время карантина
Pinterest.com

Правила поведения на работе:

  • Оставайтесь дома, если у вас повышенная температура;
  • Пользуйтесь лифтом по одному;
  • Соблюдайте безопасную дистанцию ​​с другими людьми в 1.5-2 метра;
  • Избегайте рукопожатий и объятий;
  • Часто мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;
  • Дезинфицируйте рабочие поверхности и особисты вещи (столы, мобильные телефоны, очки);
  • Проветривайте рабочее помещение;
  • Совещания и рабочие встречи проводите онлайн.

Правила поведения вне дома:

  • Оставляйте помещение только при жизненно необходимых потребностях (поход в магазин, аптеку, больницу или на работу);
  • По-возможности не пользуйтесь общественным транспортом;
  • Пользуйтесь машиной и лифтом по одному или только с членами своей семьи;
  • Открывайте дверь, используя салфетки;
  • Избегайте рукопожатий и объятий;
  • Избегайте скоплений людей, соблюдайте безопасную дистанцию ​​в 1.5 - 2 метра.

Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина. 

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Теги: карантин, коронавирус
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