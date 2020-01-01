Как вести себя во время карантина
Во время карантина стоит придерживаться некоторых элементарных правил, которые помогут сохранить здоровье.
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Карантин внес коррективы в жизнь каждого украинца. Многие уже осознали всю серьезность ситуации, но есть и те, кто еще не понимает, что происходит и какие могут быть последствия.В МОЗ напомнили правила поведения во время карантина.
Правила поведения дома:
- Оставайтесь дома за исключением жизненно необходимых потребностей - выхода за продуктами или лекарствами, на работу;
- Не ходите в гости и не приглашайте их домой, общайтесь только с родными, с которыми проживаете;
- Част мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;
- Пользуйтесь услугами доставки только к двери квартиры / дома;
- Проветривайте помещение, дезинфицируйте двери и ручки;
- Не пользуйтесь совместными столовыми приборами и не ешьте из одной посуды с другими членами семьи;
- Откажитесь от курения.
Правила поведения на работе:
- Оставайтесь дома, если у вас повышенная температура;
- Пользуйтесь лифтом по одному;
- Соблюдайте безопасную дистанцию с другими людьми в 1.5-2 метра;
- Избегайте рукопожатий и объятий;
- Часто мойте и дезинфицируйте руки, не трогайте лицо;
- Дезинфицируйте рабочие поверхности и особисты вещи (столы, мобильные телефоны, очки);
- Проветривайте рабочее помещение;
- Совещания и рабочие встречи проводите онлайн.
Правила поведения вне дома:
- Оставляйте помещение только при жизненно необходимых потребностях (поход в магазин, аптеку, больницу или на работу);
- По-возможности не пользуйтесь общественным транспортом;
- Пользуйтесь машиной и лифтом по одному или только с членами своей семьи;
- Открывайте дверь, используя салфетки;
- Избегайте рукопожатий и объятий;
- Избегайте скоплений людей, соблюдайте безопасную дистанцию в 1.5 - 2 метра.
Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина.
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