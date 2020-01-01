Что нужно знать о витамине С
Ученые утверждают, что витамин С влияет на здоровый образ жизни и уменьшает до минимума негативное влияние окружающей среды.
Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болетьСегодня часто можно встретить совет, что необходимо добавить в рацион витамин С. Ведь именно этот витамин является простым средством, которое может вылечить простуду или грипп. Но действительно ли это так?
- Что такое витамин С?
Витамин С, еще как аскорбиновая кислота, является водорастворимым витамином, необходимым для развития и роста. Он также работает как антиоксидант, помогая предотвратить повреждение свободных радикалов. Они представляют собой молекулы, которые образуются, когда организм расщепляет пищу или подвергается воздействию табачного дыма и радиации. Свободные радикалы являются причиной старения и могут быть факторами, которые способствуют развитию таких заболеваний, как рак, болезни сердца или артрит.
- Источники витамина С
Фрукты и овощи являются основным источником витамина С. Среди фруктов, которые содержат большее количество - это цитрусовые и овощи (брокколи, цветная капуста, перец, шпинат, картофель)
Витамин С также может быть найден в различных витаминных добавках, включая поливитамины, хотя его также часто можно найти по отдельности.
Рекомендуемое суточное количество витамина С варьируется в зависимости от возраста и пола:
- До 6 месяцев: 40 мг.
- С 7 до 12 месяцев: 50 мг.
- От 1 до 3 лет: 15 мг.
- От 4 до 8 лет: 25 мг.
- От 9 до 13 лет: 45 мг.
- Парням от 14 до 18 лет: 75 мг.
- Девушкам от 14 до 18 лет: 65 мг.
- Мужчинам старше 18 лет: 90 мг.
- Женщинам старше 18 лет: 75 мг.
Беременные женщины также нуждаются в более высокой суточной дозе витамина С: для девочек-подростков требуется 80 мг. в день, а взрослым требуется 85 мг. Для тех, кто кормит грудью, количество составляет 115 мг. для девочек-подростков или 120 мг. для взрослых.
- Преимущества витамина С
Витамин С предотвращает некоторые виды рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Существует несколько видов рака, которые можно предотвратить, если вы будете придерживаться диеты с высоким содержанием витамина С, получаемой из фруктов и овощей, например, рак толстой кишки, рак легких или рак молочной железы. Однако после того, как рак находится на лечении, эффективность витамина С не была доказана. Точно так же сердечно-сосудистые заболевания обычно реже встречаются у тех, чья доза витамина С рекомендована, хотя это не было научно доказано.
Распространено мнение, что витамин С также служит средством от простуды. Однако не все эксперты согласны с фактической эффективностью этого средства. Что действительно верно, так это то, что витамин С может помочь уменьшить продолжительность простуды. .
Читай также: Диетолог объяснила, почему важно пить водуСлишком много витамина С может быть вредным, так как может вызвать диарею, тошноту и боль. Кроме того, он может негативно влиять на организм, если принимать его одновременно с другими антиоксидантами или при лечении рака.
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