Ученые утверждают, что витамин С влияет на здоровый образ жизни и уменьшает до минимума негативное влияние окружающей среды.

Что нужно знать о витамине С Pinterest.com

Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть Сегодня часто можно встретить совет, что необходимо добавить в рацион витамин С. Ведь именно этот витамин является простым средством, которое может вылечить простуду или грипп. Но действительно ли это так? Сегодня часто можно встретить совет, что необходимо добавить в рацион витамин С. Ведь именно этот витамин является простым средством, которое может вылечить простуду или грипп. Но действительно ли это так?

Что такое витамин С?



Что нужно знать о витамине С Pinterest.com Витамин С, еще как аскорбиновая кислота, является водорастворимым витамином, необходимым для развития и роста. Он также работает как антиоксидант, помогая предотвратить повреждение свободных радикалов. Они представляют собой молекулы, которые образуются, когда организм расщепляет пищу или подвергается воздействию табачного дыма и радиации. Свободные радикалы являются причиной старения и могут быть факторами, которые способствуют развитию таких заболеваний, как рак, болезни сердца или артрит.

Источники витамина С

Фрукты и овощи являются основным источником витамина С. Среди фруктов, которые содержат большее количество - это цитрусовые и овощи (брокколи, цветная капуста, перец, шпинат, картофель)

Витамин С также может быть найден в различных витаминных добавках, включая поливитамины, хотя его также часто можно найти по отдельности.

Рекомендуемое суточное количество витамина С варьируется в зависимости от возраста и пола:

До 6 месяцев: 40 мг.

С 7 до 12 месяцев: 50 мг.

От 1 до 3 лет: 15 мг.

От 4 до 8 лет: 25 мг.

От 9 до 13 лет: 45 мг.

Парням от 14 до 18 лет: 75 мг.

Девушкам от 14 до 18 лет: 65 мг.

Мужчинам старше 18 лет: 90 мг.

Женщинам старше 18 лет: 75 мг.



Что нужно знать о витамине С Pinterest.com Беременные женщины также нуждаются в более высокой суточной дозе витамина С: для девочек-подростков требуется 80 мг. в день, а взрослым требуется 85 мг. Для тех, кто кормит грудью, количество составляет 115 мг. для девочек-подростков или 120 мг. для взрослых.

Преимущества витамина С

Витамин С предотвращает некоторые виды рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Существует несколько видов рака, которые можно предотвратить, если вы будете придерживаться диеты с высоким содержанием витамина С, получаемой из фруктов и овощей, например, рак толстой кишки, рак легких или рак молочной железы. Однако после того, как рак находится на лечении, эффективность витамина С не была доказана. Точно так же сердечно-сосудистые заболевания обычно реже встречаются у тех, чья доза витамина С рекомендована, хотя это не было научно доказано.



Распространено мнение, что витамин С также служит средством от простуды. Однако не все эксперты согласны с фактической эффективностью этого средства. Что действительно верно, так это то, что витамин С может помочь уменьшить продолжительность простуды. .