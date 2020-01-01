Альтернативы рукопожатий: какие методы приветствия предлагают в разных странах мира

В программе “Ранок з Україною” рассказали, как правильно здороваться во время эпидемии коронавируса.

Пандемия коронавируса не только одну за другой отправляет страны на карантин, заставляет людей оставаться дома, но и устанавливает свои правила. Теперь люди должны научиться жить без объятий и поцелуев. В программе “Ранок з Україною” на канале “Украина” эксперт рассказал о правилах и альтернативах приветствий во время эпидемии.

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Не пожал руку при встрече – раньше бы за это, как минимум, на тебя посмотрели странно, как максимум, сказали “как невоспитанно” и обиделись. Сейчас же даже политики пренебрегают правилами этикета и открыто отказываются пожать друг другу руки. В такую ​​неудобную ситуацию попала канцлер Германии Ангела Меркель, когда министр внутренних дел отказался пожать ей руку из-за коронавируса. На что Меркель отреагировала с юмором и пониманием.

Никаких рукопожатий и между лидерами государств. Примером стала встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. Лидеры государств не стали пожимать руки, зато поздоровались традиционным индийским жестом – “намасте”, сложив две ладони вместе и слегка поклонившись. Не менее оригинальный, а главное, безопасный выход нашли премьер-министр Ирландии и спикер конгресса США – они поздоровались, прикоснувшись друг к другу локтями. Впрочем, не только политики взялись за альтернативные приветствия – жители Китая придумали “уханское пожатие” – это когда при встрече люди постукивают ногами. В Иране используют вариант немного повеселее – там при встрече люди мило сталкиваются ягодицами.

Впрочем, чтобы защитить себя от коронавируса, лучше вообще отказаться от каких-либо телесных контактов с людьми, которые вас окружают.

“Я вообще советую общаться всем в скайпе или используя другие средства связи. Но если вы уже встречаетесь, просто в голос поздороваться без каких-то рукопожатий, поцелуев и всего остального. Потому что если вы целуетесь и не моете руки, то у вас достаточно большие шансы заболеть”, – дал совет заместитель председателя общественного совета Минздрава Тимофей Бадиков.

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Поэтому на время карантина лучше соблюдать правила, которые установил нам коронавирус – без объятий, рукопожатий и поцелуев. В конце концов, можно просто поднять руку вверх и приветливо улыбнуться, потому что теперь это наиболее безопасно.

Ранее мы писали, какие полезные привычки можно выработать во время карантина.

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