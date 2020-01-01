Стоит соблюдать простые правила.

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В Украине карантин, МОЗ рекомендует оставаться дома. В ЮНИСЕФ рассказали, действует ли коронавирус на детей и как избежать риска заражения.

Действует ли COVID-19 на детей?

Мы недостаточно информации о том, как он действует на детей или беременных женщин. Известно, что вирусом могут заразиться люди любого возраста, но пока зафиксировано немного случаев инфицирования COVID-19 среди детей.⠀

Что делать, если у ребенка проявляются симптомы COVID-19?

Обратитесь к врачу, но помните, что сейчас сезон гриппа и симптомы COVID-19 (такие, как кашель или лихорадка), могут быть похожими на симптомы гриппа или обычной простуды - заболеваний, которые встречаются гораздо чаще. Как и в случае с другими респираторными инфекциями, такими как грипп, если у вас или вашего ребенка симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.



В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса instagram.com/unicef_ukraine/

Стоит носить медицинскую маску?

Использовать медицинскую маску рекомендуется, если у вас есть такие симптомы, как кашель или чихание, для защиты других. Если у вас нет таких симптомов, не нужно носить маску.

Как можно избежать риска заражения?

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Часто мыть руки, используя мыло и воду или спиртосодержащие средства для мытья рук; Прикрывать рот и нос при кашле или чихании суставом локтя или салфеткой и выбрасывать салфетку в урну, что закрывается крышкой. Избегать тесного контакта со всеми, кто имеет симптомы простуды или гриппа. Немедленно обращаться к врачу, если у вас повышенная температура, кашель или если вы чувствуете, что вам трудно дышать.



Ранее мы писали, где можно сделать тест на коронавирус.