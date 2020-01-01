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В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса

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Стоит соблюдать простые правила.
В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса
В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса
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В Украине карантин, МОЗ рекомендует оставаться дома. В ЮНИСЕФ рассказали, действует ли коронавирус на детей и как избежать риска заражения. 

  • Действует ли COVID-19 на детей?

Мы недостаточно  информации о том, как он действует на детей или беременных женщин. Известно, что вирусом могут заразиться люди любого возраста, но пока зафиксировано немного случаев инфицирования COVID-19 среди детей.⠀

  • Что делать, если у ребенка проявляются симптомы COVID-19?

Обратитесь к врачу, но помните, что сейчас сезон гриппа и симптомы COVID-19 (такие, как кашель или лихорадка), могут быть похожими на симптомы гриппа или обычной простуды - заболеваний, которые встречаются гораздо чаще. Как и в случае с другими респираторными инфекциями, такими как грипп, если у вас или вашего ребенка симптомы, немедленно обращайтесь к врачу.

В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса
В ЮНИСЕФ рассказали, как защитить детей от коронавируса
instagram.com/unicef_ukraine/

  •  Стоит носить медицинскую маску?

Использовать медицинскую маску рекомендуется, если у вас есть такие симптомы, как кашель или чихание, для защиты других. Если у вас нет таких симптомов, не нужно носить маску.

  • Как можно избежать риска заражения?

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Часто мыть руки, используя мыло и воду или спиртосодержащие средства для мытья рук; Прикрывать рот и нос при кашле или чихании суставом локтя или салфеткой и выбрасывать салфетку в урну, что закрывается крышкой. Избегать тесного контакта со всеми, кто имеет симптомы простуды или гриппа. Немедленно обращаться к врачу, если у вас повышенная температура, кашель или если вы чувствуете, что вам трудно дышать.

Ранее мы писали, где можно сделать тест на коронавирус. 

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Теги: коронавирус, ЮНИСЕФ, здоровье, новости
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Источник: unicef.org

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