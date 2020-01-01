Диетолог напомнила простые правила.

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В Украине продолжается карантин в связи с распространением COVID-19, где украинцам рекомендуют оставаться дома. Также не стоит забывать о своем иммунитете. Диетолог Светлана Фус на напомнила простые правила, которые помогают укрепить иммунитет.



Стойкая защита организма от вирусов, бактерий и других патогенных организмов во многом зависит от нашего сбалансированного рациона. К сожалению, пока нет вакцины против коронавируса SARS-CoV-2. Нет также и волшебной таблетки или суперфудов, которые могли бы защитить нас от инфекционного «злоумышленника»⠀

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Однако есть простые и практические способы поддержать надлежащую работу иммунной системы. Они необходимы, чтобы помочь нам эффективно и сознательно защищаться от инфекции.



Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет Pinterest.com

правильном питании и водном режиме,⠀

полноценном сне⠀

физической активности.⠀

Необходимо позаботиться о:⠀⠀

Вот несколько советов по питанию, для поднятия выносливости организма

Ешьте регулярно. Только с пищей поступает все и необходимое для нашей иммунной системы.

Отдавайте предпочтение легкоусвояемой пищи. Не пропускайте завтраки.

Замените сыр и кисломолочные продукты 0% жирности на сыр низкой жирности - 5-9%, а кисломолочные продукты на 1,5-2,5% жирности. Ведь жир и жирорастворимые витамины из этих продуктов защищают ваши легкие. Кроме того кисломолочные продукты являются пробиотиками и улучшают функцию кишечника.

Помните про белок. Рыба, птица, яйца, мясо дают необходимые аминокислоты для синтеза иммуноглобулинов. Например, в курином бульоне есть много веществ противовоспалительного и восстановительного характера, которые усиливают иммунитет организма.

Обязательно ежедневно используйте свежие и замороженные фрукты, овощи и ягоды - ценный источник витаминов, минеральных элементов, антиоксидантов, а также клетчатки и пектинов. Замороженные овощи и фрукты почти не уступают свежим с точки зрения питательной ценности. Следует употреблять 5 порций овощей и фруктов ежедневно.

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Диетолог рассказала, как укрепить иммунитет Pinterest.com

Прежде всего, употребляйте продукты богатые витаминами С, А и цинком. Именно эти витамины являются мощными антиоксидантами, эффективно нейтрализуют свободные радикалы - которые способствуют повреждению клеток и ослабляют иммунитет. Достаточный уровень этих витаминов и цинк помогает поддерживать клетки эпителия дыхательных путей для эффективной защиты их от вирусов и бактерий. Это важно при респираторных инфекциях для скорейшего выздоровления. Много витамина А в продуктах животного происхождения: в печени и яйцах в форме ретинола. А в растительных продуктах его много содержит морковь, тыква в форме провитамина А (β-каротина).Чтобы было достаточно цинка ваш рацион должен включать такие продукты, как мясо, рыба, яйца, грибы, злаки, бобовые.

Не забывайте о кашах. Минералы и витамины,которые в них находятся принимают непосредственное участие в борьбе с инфекцией. А клетчатка активно выводит из организма токсические вещества.

Употребляйте чеснок, небольшое количество перца. Аллицин, содержащийся в дольках чеснока, помогает уничтожать вредные бактерии, но, к сожалению, не влияет на вирусы.

Капсаицин, находится в остром красном перце и пиперин черного перца также стимулируют деятельность дыхательной системы. Поэтому в небольших количествах добавление этих продуктов к основным блюдам в простудный период будет полезно, если нет противопоказаний со стороны пищеварительной системы.

Помните о водном режиме. Вода поддерживает метаболизм, усвоение питательных веществ и выведение токсинов, участвует в терморегуляции организма. Для адекватной гидратации следует пить около 2 литров жидкости, лучше воду.

Диетолог напомнила, что ослабляют работу иммунной системы:

чрезмерно употребление алкоголя,

курение,

дефицит сна

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Отказ от этих привычек будет важен для иммунитета перед лицом опасного коронавируса.

Чтобы быть в хорошей форме, мы должны питаться здоровой пищей, избегать высоко обработанных продуктов, транс-жиров и большого количества сахара.

Ранее мы писали, как и сколько пить воды.