В аптеках наблюдается дефицит масок.

Как сделать медицинскую маску в домашних условиях Pinterest.com

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В Украине уже 5 подтвержденных случаев коронавируса. И хотя Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить медицинские маски здоровым людям, все же дефицит их наблюдается. Ivona расскажет, как сделать медицинские маски в домашних условиях.



Кому рекомендовано пользоваться медицинской маской:

тем, кто контактирует с больными;

тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;

для безопасности в общественных местах.

Как сшить марлевую маску в домашних условиях:

Что необходимо:

марля (можно бинт);

нитка с иголкой;

ножницы;

вата (при желании).

Как сделать:

В отрезок марли завернуть так, чтобы образовалось 3 слоя. Верхний и нижний край аккуратно подвернуть и приметать.

Отрезать марлю по краям для получения 2 пар завязок.

Если использовать бинт, то понадобится отрезок 7м х 14 см. Ватную прокладку сделать размером 14 х 14 см. Отрезать 60 см бинта и заворнуть в него вату в 4 слоя.

Для завязок используются остатки бинта. Необходимо взять 80 см ткани, разрезается пополам вдоль и складывается каждый отрезок трубочкой. Потом продеваются завязки в нижней и верхней частях повязки и сшиваются.



Стоит отметить, что марлевая маска - одноразовая.

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