Как сделать медицинскую маску в домашних условиях
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В Украине уже 5 подтвержденных случаев коронавируса. И хотя Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить медицинские маски здоровым людям, все же дефицит их наблюдается. Ivona расскажет, как сделать медицинские маски в домашних условиях.
Кому рекомендовано пользоваться медицинской маской:
- тем, кто контактирует с больными;
- тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;
- для безопасности в общественных местах.
Как сшить марлевую маску в домашних условиях:
Что необходимо:
- марля (можно бинт);
- нитка с иголкой;
- ножницы;
- вата (при желании).
Как сделать:
В отрезок марли завернуть так, чтобы образовалось 3 слоя. Верхний и нижний край аккуратно подвернуть и приметать.
Отрезать марлю по краям для получения 2 пар завязок.
Если использовать бинт, то понадобится отрезок 7м х 14 см. Ватную прокладку сделать размером 14 х 14 см. Отрезать 60 см бинта и заворнуть в него вату в 4 слоя.
Для завязок используются остатки бинта. Необходимо взять 80 см ткани, разрезается пополам вдоль и складывается каждый отрезок трубочкой. Потом продеваются завязки в нижней и верхней частях повязки и сшиваются.
Стоит отметить, что марлевая маска - одноразовая.
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Полная версия правил
Марлевую маску стирать с мылом (можно прокипятить) и в сухом виде прогладить горячим утюгом. Это более долговечная маска, только надо не три слоя, как вам советовали в безграмотной статье, лучше 6-7 слоев марли.