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Как сделать медицинскую маску в домашних условиях

Комментариев: 1
В аптеках наблюдается дефицит масок.
Как сделать медицинскую маску в домашних условиях
Как сделать медицинскую маску в домашних условиях
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В Украине уже 5 подтвержденных случаев коронавируса. И хотя Всемирная организация здравоохранения не рекомендует носить медицинские маски здоровым людям, все же дефицит их наблюдается. Ivona расскажет, как сделать медицинские маски в домашних условиях.

Кому рекомендовано пользоваться медицинской маской:

  • тем, кто контактирует с больными;
  • тем, у кого есть признаки респираторного заболевания, особенно кашель;
  • для безопасности в общественных местах.

Как сшить марлевую маску в домашних условиях:

Что необходимо:

  • марля (можно бинт);
  • нитка с иголкой;
  • ножницы;
  • вата (при желании).

Как сделать:

В отрезок марли завернуть так, чтобы образовалось 3 слоя. Верхний и нижний край аккуратно подвернуть и приметать.

Отрезать марлю по краям для получения 2 пар завязок.

Если использовать бинт,  то понадобится отрезок 7м х 14 см. Ватную прокладку сделать размером 14 х 14 см. Отрезать 60 см бинта и заворнуть в него вату в 4 слоя.

Для завязок используются остатки бинта. Необходимо взять 80 см ткани, разрезается пополам вдоль и складывается каждый отрезок трубочкой.  Потом продеваются завязки в нижней и верхней частях повязки и сшиваются.

Стоит отметить, что марлевая маска - одноразовая. 

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Теги: марлевая маска, коронавирус, здоровье
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Комментариев (1)
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Киевлянка  (аноним)  16.03.2020, 13:50
Оценка:  0
Киевлянка
ДЛЯ БЕЗГРАМОТНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ !!!
Марлевую маску стирать с мылом (можно прокипятить) и в сухом виде прогладить горячим утюгом. Это более долговечная маска, только надо не три слоя, как вам советовали в безграмотной статье, лучше 6-7 слоев марли.
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