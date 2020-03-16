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Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе

Комментариев: 1
Узнайте, какие лекарства нельзя принимать.
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе
depositphotos

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в Twitter заявил, что в случае заражения коронавирусом Covid-19, нельзя принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства.

Министр отметил, что эти препараты могут вызвать осложнения и усугубить болезнь.

“COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом“, - сказано в сообщении. 

Ранее мы писали, где сдать тест на коронавирус. 
 

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Теги: здоровье, коронавирус, новости
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Комментариев (1)
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futbolprognoz    16.03.2020, 11:20
Оценка:  +3
futbolprognoz
"Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом“. Ха-ха-ха. Да откуда нашим врачам знать чем и как лечиться...
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