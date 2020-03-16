Узнайте, какие лекарства нельзя принимать.

Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе depositphotos

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Министр здравоохранения Франции Оливье Веран в Twitter заявил, что в случае заражения коронавирусом Covid-19, нельзя принимать ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные средства.



Министр отметил, что эти препараты могут вызвать осложнения и усугубить болезнь.

“COVID-19: прием противовоспалительных (ибупрофен, кортизон) может стать фактором, обостряющим инфекцию. Если у вас жар, примите парацетамол. Если вы уже принимаете противовоспалительные препараты, или у вас есть сомнения, проконсультируйтесь с врачом“, - сказано в сообщении.

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