Какие витамины необходимы для здоровья волос
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Чтобы волосы были здоровыми, они нуждаются в питательных веществах. Если вас беспокоит выпадение волос, ломкость, тусклость или перхоть, возможно, вашему организму не хватает некоторых витаминов и элементов.
- Витамин А
Витамин А помогает в выработке кожного сала. Он способствует циркуляции кислорода в коже головы и укрепляет волосяные фолликулы, улучшая рост волос. Дефицитом витамина А может привести к выпадению волос.
Продукты питания: морковь, тыква, шпинат, молоко, яйца, йогурт, масло печени трески, брокколи, болгарский перец.
- Витамин B7
Витамин В7 или биотин расщепляет белки, выделяя аминокислоты, которые необходимы для укрепления волос. Использование биотина для роста волос устраняет повреждения, вызванные укладкой волос, хлорированной водой и солнцем.
Продукты питания: шпинат, брокколи, миндаль, картофель, цветная капуста, грибы, сыр, арахис, грецкие орехи, лосось, свинина, яичные желтки, молоко, авокадо, малина.
- Витамин С
Витамин С, витамин для роста волос, создает белок под названием коллаген, который является неотъемлемой частью структуры волос. Этот коллаген способствует выработке антиоксидантов и борется со свободными радикалами. Кроме того, витамин С предотвращает старение волос. Стоит отметить, что витамин С помогает организму усваивать железо - важный минерал для роста волос.
Продукты питания: брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, шпинат, зелень репы, капуста, кабачки, черная смородина, тимьян, лимон, петрушка.
- Витамин D
Выпадение волос связано с недостатком в росте витаминов и минералов. Известно, что дефицит витамина D является причиной выпадения волос.
Продукты питания: сыр, апельсиновый сок, миндаль, лосось, сардины, масло печени трески, устрицы, яичный желток, грибы, соевое молоко, овсянка.
- Витамин Е
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Витамин Е обеспечивает циркуляцию кислорода в коже головы, укрепляя волосяные фолликулы. Кроме того, витамин Е, лучший витамин для быстрого роста волос, предотвращает окислительный стресс.
Продукты питания: шпинат, семена подсолнечника, авокадо, миндаль, арахис, фундук, брокколи, подсолнечное масло, соевое масло, манго, киви, фисташки, оливки, абрикосы.
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