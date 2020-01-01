Важным условием для сохранения здоровья волос и обеспечения полноценного ухода за кожей головы является организация сбалансированного питания.

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Чтобы волосы были здоровыми, они нуждаются в питательных веществах. Если вас беспокоит выпадение волос, ломкость, тусклость или перхоть, возможно, вашему организму не хватает некоторых витаминов и элементов.

Витамин А

Витамин А помогает в выработке кожного сала. Он способствует циркуляции кислорода в коже головы и укрепляет волосяные фолликулы, улучшая рост волос. Дефицитом витамина А может привести к выпадению волос.



Продукты питания: морковь, тыква, шпинат, молоко, яйца, йогурт, масло печени трески, брокколи, болгарский перец.



Какие витамины необходимы для здоровья волос pinterest.com

Витамин B7

Витамин В7 или биотин расщепляет белки, выделяя аминокислоты, которые необходимы для укрепления волос. Использование биотина для роста волос устраняет повреждения, вызванные укладкой волос, хлорированной водой и солнцем.



Продукты питания: шпинат, брокколи, миндаль, картофель, цветная капуста, грибы, сыр, арахис, грецкие орехи, лосось, свинина, яичные желтки, молоко, авокадо, малина.

Витамин С

Витамин С, витамин для роста волос, создает белок под названием коллаген, который является неотъемлемой частью структуры волос. Этот коллаген способствует выработке антиоксидантов и борется со свободными радикалами. Кроме того, витамин С предотвращает старение волос. Стоит отметить, что витамин С помогает организму усваивать железо - важный минерал для роста волос.



Продукты питания: брюссельская капуста, брокколи, цветная капуста, шпинат, зелень репы, капуста, кабачки, черная смородина, тимьян, лимон, петрушка.



Какие витамины необходимы для здоровья волос pinterest.com

Витамин D

Выпадение волос связано с недостатком в росте витаминов и минералов. Известно, что дефицит витамина D является причиной выпадения волос.



Продукты питания: сыр, апельсиновый сок, миндаль, лосось, сардины, масло печени трески, устрицы, яичный желток, грибы, соевое молоко, овсянка.

Витамин Е

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Витамин Е обеспечивает циркуляцию кислорода в коже головы, укрепляя волосяные фолликулы. Кроме того, витамин Е, лучший витамин для быстрого роста волос, предотвращает окислительный стресс.



Продукты питания: шпинат, семена подсолнечника, авокадо, миндаль, арахис, фундук, брокколи, подсолнечное масло, соевое масло, манго, киви, фисташки, оливки, абрикосы.



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