Как не сеять панику в условиях карантина: забавные советы от Елены-Кристины Лебедь

Несколько полезных советов от ведущей Нового канала, которые помогут спокойно пережить каркнтин.

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После того как в Украине ввели карантин из-за пандемии коронавируса, люди начали готовиться к худшему и массово сметать крупы с прилавков магазинов. Испуганные украинцы пытаются защититься от нового вируса при помощи масок, чеснока и алкоголя, хотя на самом деле ничего из этого не поможет в борьбе с болезнью. Да и подхватил коронавирус в Украине пока только один человек, который успешно борется с болезнью.

Соблюдать превентивные меры, конечно, необходимо, но сеять панику и готовиться, как к концу света, – нет. О том, как не поддаться страху, рассказала ведущая Нового канала Елена-Кристина Лебедь.

– Чтобы не быть паникером, необходимо окружить себя правильными людьми. Если вокруг тебя кайфовая атмосфера, то ты будешь спокойным при любых обстоятельствах. А если вокруг нервные люди, которые дергаются от каждого комара, то эта нервозность будет передаваться, – считает ведущая «Аферистов в сетях».

– Когда кто-то чихает на работе, можно не паниковать, а просто пошутить. Мол, «ну че там у тебя, коронавирус?» А ты такой: «Какая там корона, так, диадемка маленькая», – смеется ведущая. –Это задает позитивный подход к жизни, и вся фейковая информация проходит мимо.

Также бороться с паникой Елене-Кристине помогает хорошее чувство юмора:

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