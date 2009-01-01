Какие болезни в истории человечества стали самыми смертоносными - и как из излечили.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

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Уже несколько месяцев в мире бушует новая эпидемия коронавирус Covid-19, который впервые выявили в Китае, а теперь заболевание стремительно распространяется по странам Европы, Азии и США. Смертность от Covid-19 составила уже около 3,6 процента от общего числа заболевших, а лекарства от вируса пока не изобрели, хотя все специалисты мира усиленно работают над поиском препаратов.

На фоне всеобщей паники предлагаем узнать, какие болезни стали самыми смертоносными в истории человечества - и как их излечили.

Чума

Когда заходит речь о страшных пандемиях - первой на ум приходит чума - название этого заболевания стало синонимов “страшной эпидемии“, а маска “чумного доктора“ сделалась символом опасности и страха перед неминуемой смертью.

Возбудителем болезни является чумная палочка, а передача ее человеку происходит от людей, а также грызунов и блох. Основные симптомы: повышение температуры, озноб, головная боль и ломота в теле, а также слабость, тошнота и рвота.

Первые упоминания о чуме встречаются в записях за 540 г нашей эры. Чума тогда вспыхнула в Константинополе куда, по данным историков, была занесена из Эфиопии или Египта. Болезнь вошла в историю как “Юстинианова чума“, по имени правящего в тот момент византийского императора Юстиниана I. Эпидемия чумы свирепствовала по всему земному шару около 2 столетий и унесла жизни почти треть населения планеты.

Во второй раз чума появилась в XIV, получив название “Черная смерть“. На этот раз она одновременно буйствовала на территории Африки и Евразии. В то время болезнь получила еще одно имя - “бубонная чума“ (бубоны это нарывы и опухоли, которые возникали у заболевших - ред.). Во вторую вспышку чума унесла до 40 % населения Европы, в Китае и Индии вымерли несколько сотен городов и деревень, а на африканском континенте потери были еще более ужасными.

В третий раз чума вспыхнула в 1855 году в Китае, а через 40 лет распространилась и по остальным странам. Жертвами третьей волны чумной инфекции стали около 20 миллионов человек.

Лекарство от чумы изобрели в 20 веке - в 1947 году во время вспышки чумы в Маньчжурии ученые впервые в мире применили антибиотик стрептомицин, благодаря которому вылечились даже самые безнадежные больные.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

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Холера

Еще одна болезнь с весьма неприятным названием холера - известна как смертельная кишечная инфекция и упоминалась упоминается еще в трудах Гиппократа и Цельса. Заболевание характеризуется быстрой потерей организмом жидкости, обезвоживанием и последующей смертью. Болезнь вызывает холерный вибрион, главный ее симптом – диарея, приводящая к обезвоживанию. Если сразу же не начать лечение, заразившийся человек может умереть в течение суток.

Но до XIX века болезнь никогда не вела себя агрессивно и всегда ограничивалась единичными вспышками на местах землетрясений и наводнений, а вот начиная с 1850-х разбушевалась не на шутку.

В 1852-1860 годах от холеры пострадали почти все страны Европы - из тогдашней Российской империи инфекция распространилась на Германию, Францию, Великобританию, оставив после себя до 60 тысяч трупов в каждой стране. После Европы болезнь распространилась и за океаном - забрав 250 тысяч человек в США и Канаде.

До 1923 года холера успела убить еще 10 миллионов человек, а в последний раз пандемия этого заболевания была в 1962 году. Лечат холеру простыми антибиотиками и средствами, которые борются с обезвоживанием.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Оспа

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Оспа также известна с давних древних времен - эта чрезвычайно заразная инфекция несла с собой смертность более 40 процентов. Симптомы оспы: первичные -лихорадка, головная боль и ломота во всем теле, после у больного появляются высыпания на всем теле, которые потом превращаются в язвы.

Первые эпидемии “черной оспы“ упоминают в Азии в период с IV по VIII век нашей эры. Из-за оспы население Китая и Кореи уменьшились на четверть, а Японии на 40 процентов. А в XVII-XVIII веках смертность от оспы в Европе составляла до 1,5 миллионов человек в год. Количество тех, кто остался инвалидами исчислялось в 20 миллионов.

Позднее ученые выявили интересную закономерность - люди, переболевшие “коровьей оспой“, передающейся от животных - почти не болели натуральной или “черной“ оспой. После этого открытия ученые разработали вакцину от оспы.

После 1928 года из-за повсеместных вакцинаций натуральная оспа перестала угрожать человечеству. Тем не менее, до этого в XX веке она успела уничтожить до 400 миллионов человек. На данный момент считается ликвидированной, а единственные два экземпляра этого вируса хранятся в российском научном центре вирусологии и биотехнологии “Вектор“ и в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Малярия

Малярия буйствует в тропических странах и ежегодно ею заболевает от 300 до 500 миллионов человек. Смертность от эпидемии составляет около 755 тыс. в год. Болеют малярией как местные жители, так и туристы.

Название болезни можно перевести как “плохой воздух“, ее вызывает укус самок малярийного комара. У человека, подхватившего заразу, начинается лихорадка и озноб, а его селезенка и печень значительно увеличиваются в размерах.

Долгое время малярию лечили полынью и хинином.

Сейчас от малярии есть специальные препараты, за изобретение которых ученые получили сразу две престижные премии - Ласкера и Нобелевскую.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Испанский грипп или “испанка“

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В 20 веке планету накрыла самая массовая пандемия гриппа за всю историю - первая вспышка началась в 1918 в Испании, из-за чего вирус и получил свое название.За несколько недель гриппом болело около 9 миллионов человек. Первая мировая война и транспортное сообщение поспособствовали распространению вируса по всей земле.

За первые 30 недель своего существования во всем мире вирус погубил более 35 миллионов человек. Всего же “испанкой“ переболело около 600 миллионов или почти треть населения планеты, а умерло по разным данным от 60 до 100 миллионов человек.

Жертвами гриппа стали такие известные личности, как поэт Гийом Аполлинер, философ и социолог Макс Вебер и другие.

В 2009 году испанка вновь появилась, правда, в более легкой форме - как штамм H1N1 или “свиной грипп“.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

СПИД

Самой страшной эпидемией 20, а теперь и 21 века по праву называют Вирус иммунодефицита человека - ВИЧ/СПИД. Это заболевание занимает четвертое место в перечне смертельно опасных заболеваний, оно свирепствует на планете уже более 40 лет и унесло жизни 30 млн. человек.

Происхождение которой до сих пор точно неизвестно. Считается, что вирус появился на западном побережье Африки, где был передан человеку от обезьяны, а свое распространение по миру начал в 60-х годах ХХ века с территорий Гаити и США. Официальной датой начала эпидемии считается дата 5 июня 1981 года – в этот день Центр по контролю и профилактике заболеваний США опубликовал отчет о заболеваемости и смертности, где были названы осложнения от ВИЧ/СПИД, вызывающие летальный исход.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Эбола

В 2014 сильную панику вызвало распространение опасной лихорадки Эбола. Это острая вирусная высококонтагиозная болезнь, вызванная вирусом, который попадает в организм человека через прямой контакт с кровью людей или животных.

У больных проявляются такие симптомы, как повышение температуры, сильная слабость, мышечные и головные боли, за которыми следуют сухой кашель и колющие боли в грудной клетке. Позднее у больного развиваются признаки обезвоживания, диарея, рвота, сыпь, а также нарушение функции почек и печени.

Вспышки эпидемии были зафиксированы в Центральной и Западной Африке, а смертность составляла от 25 до 90 %.

На данный момент ученые изобрели вакцину от эболы.

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Свиной Грипп

Свиной грипп - новая форма смертоносной “испанки“. В апреле-мае 2009 года вспышка нового штамма вируса гриппа наблюдалась в Мексике и США. Заболевание протекало по классическому для гриппа сценарию, однако имело осложнения - часто пневмонию, что и приводило к летальному исходу.

Смертность в Мексике была довольно высокой, из-за чего Центры по контролю и профилактике заболеваний США выразили серьёзную обеспокоенность и были готовы назвать вспышку заболевания пандемией. 29 апреля 2009 на экстренном заседании ВОЗ повысила уровень пандемической угрозы с 4 до 5 баллов (из 6 возможных). По состоянию на август 2009 в мире была зафиксировано более 250 тыс. случаев инфицирования гриппом A/H1N1 и около 3 тыс. смертей от него.

Лечение заболевания, вызванного штаммами вируса “свиного“ гриппа, по сути не отличается от лечения так называемого “сезонного“ вируса. Из препаратов, действующих на сам вирус и на его размножение, врачи рекомендуют Осельтамивир (Тами-Флю), а также Занамивир (Реленза).

Всадники апокалипсиса: ТОП-8 самых смертоносных болезней человечества pinterest.com

Ранее мы писали, какие самые известные фильмы об эпидемиях и вирусах.

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