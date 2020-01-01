Причин выпадения волос много. Необходимо исключать основные.

Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть

Сегодня с выпадением волос сталкивается все большее количество людей. Недостаток витаминов и несбалансированный рацион оказывают существенное влияние на состояние волос. Трихолог Лукманова Алина рассказала, какие анализы нужно сдать, чтобы узнать причину выпадения волос.

В трихологии, в первую очередь,важное значение в диагностике занимает анамнез (длительность выпадения,стресс,диеты,наследственность,приём лекарств,беременность)-

⠀

Далее важна трихоскопия/фототрихограмма, чтобы определить характер выпадения. И только потом уже анализы.

⠀

На первичный приём к трихологу можно приходить без анализов! После консультации при необходимости вам всё назначат.



Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать pinterest.com

Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ

Биохимический анализ крови (базовый)

Щитовидная железа: ТТГ, Т4 свобод, Т3 свобод

Витамин 25(ОН)D3

Ферритин

Трихологический лабораторный минимум обычно включает:

Иногда дополнительно могут понадобиться:

Кровь на микроэлементы: цинк, медь, селен, марганец;

Кровь на витамины гр. В: В6, В9, В12

Анализ на половые гормоны:

для женщин репродуктивного возраста на 3-5 день менструального цикла – ФСГ, ЛГ, ГСПГ, пролактин;

На 21-23 день менструального цикла прогестерон, тестостерон общий, ДГЭА-С, эстрадиол

Для мужчин: эстрадиол, тестостерон общ, ГСПГ, ДГЭА-С, прогестерон.

Индекс Homa

ВИЧ, микрореакция на сифилис, гепатит В и С (если не сдавали более года).Генетические тесты

УЗИ органов малого таза, УЗИ щит. железы, УЗИ органов брюшной полости

Ранее мы писали, почему появляется ранняя седина.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.