Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать
Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть
Сегодня с выпадением волос сталкивается все большее количество людей. Недостаток витаминов и несбалансированный рацион оказывают существенное влияние на состояние волос. Трихолог Лукманова Алина рассказала, какие анализы нужно сдать, чтобы узнать причину выпадения волос.
В трихологии, в первую очередь,важное значение в диагностике занимает анамнез (длительность выпадения,стресс,диеты,наследственность,приём лекарств,беременность)-
⠀
Далее важна трихоскопия/фототрихограмма, чтобы определить характер выпадения. И только потом уже анализы.
⠀
На первичный приём к трихологу можно приходить без анализов! После консультации при необходимости вам всё назначат.
Трихологический лабораторный минимум обычно включает:
- Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ
- Биохимический анализ крови (базовый)
- Щитовидная железа: ТТГ, Т4 свобод, Т3 свобод
- Витамин 25(ОН)D3
- Ферритин
Иногда дополнительно могут понадобиться:
- Кровь на микроэлементы: цинк, медь, селен, марганец;
- Кровь на витамины гр. В: В6, В9, В12
Анализ на половые гормоны:
- для женщин репродуктивного возраста на 3-5 день менструального цикла – ФСГ, ЛГ, ГСПГ, пролактин;
- На 21-23 день менструального цикла прогестерон, тестостерон общий, ДГЭА-С, эстрадиол
- Для мужчин: эстрадиол, тестостерон общ, ГСПГ, ДГЭА-С, прогестерон.
- Индекс Homa
- ВИЧ, микрореакция на сифилис, гепатит В и С (если не сдавали более года).Генетические тесты
- УЗИ органов малого таза, УЗИ щит. железы, УЗИ органов брюшной полости
Ранее мы писали, почему появляется ранняя седина.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил