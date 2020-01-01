Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать

Комментариев: 0
Причин выпадения волос много. Необходимо исключать основные.
Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать
Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать
pinterest.com

Читай также: Весенний авитаминоз: Что есть, чтобы не болеть

Сегодня с выпадением волос сталкивается все большее количество людей.  Недостаток витаминов и несбалансированный рацион оказывают существенное влияние на состояние волос. Трихолог Лукманова Алина рассказала, какие анализы нужно сдать, чтобы узнать причину выпадения волос. 

В трихологии, в первую очередь,важное значение в диагностике занимает анамнез (длительность выпадения,стресс,диеты,наследственность,приём лекарств,беременность)-

Далее важна трихоскопия/фототрихограмма, чтобы определить характер выпадения. И только потом уже анализы.

На первичный приём к трихологу можно приходить без анализов! После консультации при необходимости вам всё назначат.

Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать
Выпадение волос: какие анализы необходимо сдать
pinterest.com

Трихологический лабораторный минимум обычно включает:

  • Общий анализ крови с лейкоформулой и СОЭ
  • Биохимический анализ крови (базовый)
  • Щитовидная железа: ТТГ, Т4 свобод, Т3 свобод
  • Витамин 25(ОН)D3
  • Ферритин

Иногда дополнительно могут понадобиться:

  • Кровь на микроэлементы: цинк, медь, селен, марганец;
  • Кровь на витамины гр. В: В6, В9, В12

Анализ на половые гормоны:

  • для женщин репродуктивного возраста на 3-5 день менструального цикла – ФСГ, ЛГ, ГСПГ, пролактин;
  • На 21-23 день менструального цикла прогестерон, тестостерон общий, ДГЭА-С, эстрадиол
  • Для мужчин: эстрадиол, тестостерон общ, ГСПГ, ДГЭА-С, прогестерон.
  • Индекс Homa
  • ВИЧ, микрореакция на сифилис, гепатит В и С (если не сдавали более года).Генетические тесты
  • УЗИ органов малого таза, УЗИ щит. железы, УЗИ органов брюшной полости

Ранее мы писали, почему появляется ранняя седина. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: выпадение волос, трихолог, анализы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь