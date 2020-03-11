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Доктор Комаровский о коронавирусе: что следует знать

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Педиатр объяснил, как не перепутать болезнь с гриппом.
Доктор Комаровский о коронавирусе: что следует знать
Доктор Комаровский о коронавирусе: что следует знать
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Украинский педиатр Евгений Комаровский на своем YouTube канале рассказал о коронавирусе. 

Чем отличается грипп от коронавируса:

Как отметил доктор Комаровский, грипп распространяется намного быстрее, чем коронавирус. Причина в том, что инкубационный период короче. Дети заражают взрослых, особенно стариков. В случае же коронавируса дети болеют меньше и заражаются обычно от взрослых.

Также педиатр обратил внимание на то, что от гриппа есть вакцины и противовирусные препараты. А вот что касается коронавируса, никаких вакцин, а тем более лекарств  еще нет.

При коронавирусе и гриппе часто бывают осложнения. При коронавирусе чуть чаще, но данные основаны на диагнозах, подтвержденных тест-системами, к которым еще есть вопросы.

Отмечается, что при гриппе наиболее уязвимы дети, беременные и пожилые. При коронавирусе нет данных, что дети и беременные сильно уязвимы. В их случае “все более или менее благополучно“.

Доктор Комаровский о коронавирусе: что следует знать
Доктор Комаровский о коронавирусе: что следует знать
pinterest.com

Почему пожилые люди тяжелее переносят коронавирус:

Педиатр рассказал, что в клетках обнаружили белок АСЕ2, который связан с работой сердечно-сосудистой системы. Лекарства, которые используются против гипертонии и влияют на этот белок.

- Именно этот белок является пропуском коронавируса в клетку. Оказалось, что именно активность этого белка тесно связана с возрастом человека. Чем человек старше - тем активность выше и тем вероятность у вируса зацепиться за белок выше - уточнил Комаровский

Почему нужен карантин:

Как отметил Комаровский,  80 процентов заболевших переживут болезнь очень легко. 15 процентов потребуют кислорода и тоже исцелятся. 5 процентов потребуют реальной госпитализации, интенсивной террапии, интубации, искусственной вентиляции легких. 

Педиатр считает, карантин вводят, чтобы выиграть время. Важно, чтобы медицинских ресурсов хватило на всех, а если люди массово заболеют одновременно, медикам будет трудно. Врач предложил подготовить инфекционные больницы, а зараженным посоветовал оставаться дома, проветривать комнату, много пить, консультироваться с врачом по телефону. Иммунитет к коронавирусу, как считает Комаровский, появится самостоятельно.

Ранее мы писали, о карантине в Киеве. 

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Теги: доктор Комаровский, коронавирус
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